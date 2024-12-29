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РВК-Архангельск обеспечил крещенской водой главные храмы города

В преддверие Крещенского сочельника 18 января и в праздник Крещения Господня 19 января РВК-Архангельск обеспечил подвоз воды в главные городские храмы – кафедральный Собор Архангела Михаила и Ильинский собор. Этой традиции уже много лет.

«Весь день 19 января  наши автоцистерны дежурили у этих храмов. С утра был проведен чин освящения воды – священники храмов для этого поднимаются на машины, читают молитву и окунают крест в воду. После этого все желающие могли наполнить свои емкости уже освященной водой», - рассказала старший диспетчер Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Виктория Литвиненко.

Автоцистерны для крещенской воды готовят заранее – накануне они проходят тщательную дезинфекцию и промывку, заправляются водой на выходе с центральных очистных сооружений водопровода.

Николай Евтяев, водитель РВК-Архангельск, привозит воду на Крещение уже несколько лет. Он трепетно относится к этому событию – днем 19 января, перед выездом для заполнения храмовых емкостей, он лично моет свой КАМАЗ, а, раздавая воду, помогает каждому человеку. 

«Раздача крещенской воды — это для меня возможность быть частью традиции, которая объединяет людей и помогает им в поисках духовного покоя и надежды», - говорит Николай Александрович.

Как рассказал настоятель Ильинского храма иерей Сергий Карельский, чин водоосвящения превращает обычную воду в святую. В православной традиции принято использовать ее не только во время богослужений, но и окроплять водой углы в доме, пить и даже лечиться с ее помощью. Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина.

20 январь 11:23 | : Экономика

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