Треть архангелогородцев рассчитывает на карьерный рост в новом году

33% работающих жителей столицы Поморья ожидают повышения в должности в наступающем году.



Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 36%, среди женщин — лишь 30%.



Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 40%. Среди 35—44-летних верит в рост каждый третий, а среди работников старше 45 лет — лишь каждый пятый.



Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (37%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (29%).



