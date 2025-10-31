26% архангелогородцев ждут в новом году прихода адекватного начальства

Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства жителей Архангельска в 2026 году является повышение зарплаты (63% голосов опрошенных). Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. На втором месте — карьерный рост (39%). Стабильность — на третьей строке (32%). По 26% горожан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 17%. Еще 16% ждут расширения компенсационного пакета. 14% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 6% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 4% горожан.



Карьерный рост наиболее важен для молодежи до 35 лет (49%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность (25%). Напротив, запрос на стабильность закономерно усиливается с возрастом: его важность отмечают 18% опрошенных до 35 лет, 32% респондентов 35—45 лет и 34% среди респондентов 45+. Интересно, что новых задач чаще ждут работники старше 45 лет (25%), чем молодежь до 35 лет (12%).



Женщины несколько чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.



Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность и увеличение зарплаты.



