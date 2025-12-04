Вверх
Архангельский «Паратовъ» уплывает в неизвестность

О закрытии этого знакового тусовочного заведения столицы Поморья» сообщили его владельцы в социальной  сети ВК.

«На этот раз Паратовъ ставит окончательную точку в своей истории, и теперь действительно ВСЁ… 

К огромному сожалению, это не клик-бейт и не хайп, это - реальный финал

За 10 лет на борту прогремело более 1500 невероятных вечеринок, сотни семей отметили свои свадьбы, тысячи выпускников провожали в наших залах детство, и миллионы улыбок вы - наши дорогие гости, подарили нам за это время

 «Паратовъ» - это не просто заведение… это место с огромной душой и сердцем».

Напомним, «Паратовъ» уже всенародно объявлял о своем закрытии, в итоге это оказывалось хитрым маркетингговым ходом.

Ресторан на воде, где нашлось место ночному клубу, именно тусовочное место, его меню никогда не поражало разнобразием и изычканностью. Изначально (ранее объявленных 10 лет с момента открытия) он задумывался под японскую кухню, но тогдашние владельцы быстро поняли, что чисто суши и роллы не удовлетворяют северный народ и пошли по пути невзыскательного фьюжина.

Место было именно тусовочное, туда часто после сытного ужина приезжали «поколбаситься».

Журналисты «Эхо севера» выдвинули версию, что плавучий общепит закрывается в связи с неполучением лицензии на торговлю крепким алкоголем. Однако опыт части наших наблюдателей подсказывает – после определенного момента питейно-едальное заведение должно или закрыться, или полностью переформатироваться в связи с падение популярности.

Так что все может быть… свято место даже не воде не должно долго пустовать.

 

26 декабрь 13:18 | : Экономика / Скандалы

