Профессия грузчика в Архангельской области вышла на новый уровень

Аналитики hh.ru специально ко Дню грузчика, который в России отмечается 9 декабря, выяснили, как меняется эта рабочая профессия на фоне развития технологий, каких навыков сегодня от грузчиков ждут работодатели Архангельской области, а также какой спрос и заработные платы на рынке.

Современный рынок труда предъявляет новые требования к специалистам практически всех сфер деятельности, даже для профессий, где традиционно был важен главным образом физический труд. Таким примером является грузчик.

По данным аналитики hh.ru, сегодня в топ-20 самых востребованных навыков для грузчиков входят не только «классические» умения — выносливость, приёмка и выкладка товара, работа с ТМЦ, проведение инвентаризации — но и компетенции, связанные с командной работой (упоминалось почти 6 тыс. раз в вакансиях для грузчиков) и складской логистикой (более 2 тыс. упоминаний в вакансиях).

Всё чаще работодатели Архангельской области ищут сотрудников, которые умеют пользоваться системами учёта, корректно работать с товарными документами и оборудованием, а также понимать логику движения товарных потоков. Умение работать с ПК также становится важным требованием и встречалось в более чем 2 тыс. вакансий для грузчиков. Также растёт количество упоминаний такого требования как умение работать с терминалами сбора данных: в 2025 году таких требований в вакансиях для грузчиков было более 1 тыс., что на 19% больше, чем в 2024 году. В данном случае аналитика hh.ru свидетельствует, что профессия грузчика трансформируется из классической специальности, где задействованы только физические качества в профессию, связанную с новыми технологиями.

«Развитие автоматизации и цифровизации складских процессов делает эту профессию более технологичной. Современный грузчик взаимодействует с терминалами сбора данных, системами штрихкодирования и электронными накладными, контролирует корректность данных и работу автоматизированных линий. Машины берут на себя рутинные и тяжёлые операции, а роль человека смещается в сторону контроля, точности и обеспечения бесперебойной работы процессов. Таким образом, профессия грузчика уже давно вышла за рамки физического труда — она требует внимательности, ответственности, технологической грамотности и умения работать в команде», — говорит Марина Дорохова, руководитель направления Карьера и навыки hh.ru

Каков спрос на грузчиков

Грузчики входят в топ-20 самых востребованных специалистов в этом году. За 11 месяцев работодатели открыли для них свыше 104,8 тыс. вакансий. Самый большой спрос на грузчиков наблюдается в Московской области — на нее приходится 15,6 тыс. вакансий или 15% от общего объема. На втором месте — Москва (8%), на третьем — Санкт-Петербург (5%). В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область (по 4%). В Архангельской области было открыто более 300 вакансий.

Рост зарплатных предложений

По итогам 11 месяцев медиана предлагаемой зарплаты грузчика в России составила 59,9 тыс. рублей. За год она выросла на 10%. Среди российских регионов самые высокие зарплатные предложения для грузчиков наблюдаются в Камчатском крае — 80 тыс. рублей, Москве — 79,7 тыс. рублей, Магаданской области — 77,3 тыс. рублей, Сахалинской области — 77 тыс. рублей, Московской области — 75,9 тыс. рублей. В Архангельской области медианная зарплата в 2025 году составила 50,5 тыс. рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.