Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Цифровая революция подняла архангельских бухгалтеров на недосягаемую высоту

– Ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила: в Архангельской области стремительно растёт спрос на бухгалтеров с цифровыми навыками. Регион формирует повышенный запрос на специалистов, которые уверенно работают с современными системами автоматизации.

 Цифровая трансформация профессии

 Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает стремительный рост спроса на цифровые компетенции. Заметный прирост в Архангельской области демонстрирует навык «1С: Управление производственным предприятием» — в 7 раз за три года, что отражает повышенный запрос бизнеса на глубокую автоматизацию процессов.

 Существенное увеличение востребованности наблюдается и у ключевого инструмента профессии — «1С: Бухгалтерия» (+147%), который продолжает укреплять свои позиции в требованиях работодателей. Компетенции в области кадрового учёта также остаются значимыми: модуль «1С: Зарплата и кадры» вырос на 45%. В списке цифровых навыков, демонстрирующих устойчивое укрепление позиций, сервис электронного взаимодействия СБИС — +29%.

 Данные hh.ru подтверждают: современный бухгалтер — это не просто счетовод, а многопрофильный специалист, одинаково уверенно работающий как с налоговой отчетностью, так и с облачными сервисами, системами маркировки и электронного документооборота. 

 «Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию профессии бухгалтера. Если раньше ключевыми были навыки работы с электронным документооборотом и подготовкой отчётности, то сегодня работодатели ищут специалистов, которые уверенно работают с современными системами автоматизации бухгалтерского учёта и цифровыми инструментами. Это не просто тренд, а требование времени: современный бухгалтер становится оператором комплексных технологических решений», — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

 «Спрос на бухгалтеров демонстрирует уверенный рост: по данным hh.ru и банка «Точка», за последние десять лет число вакансий для них выросло на впечатляющие 318%. Мы видим, как меняется портрет идеального кандидата: компании всё чаще ищут специалистов, которые разбираются не только в классическом учёте, но и в цифровых инструментах, аналитике и автоматизации бизнес-процессов.

 В нашей практике закрытие таких позиций занимает около двух недель — почти вдвое быстрее среднего по рынку. Это объясняется тем, что мы сами работаем в HR-Tech и глубоко специализируемся на подборе: наши внутренние процессы выстроены на основе собственных технологий. Показательно, что средний срок работы бухгалтеров в команде составляет 4–5 лет, что подтверждает не только стабильность, но и точность нашего подхода к подбору специалистов новой формации», — комментирует Ксения Степанова, HRD Skillaz.

 Рост спроса и зарплат

 С января по начало октября 2025 года работодатели РФ разместили на hh.ru свыше 226 тысяч вакансий для бухгалтеров. Лидером по объёму спроса остаётся Центральный федеральный округ (включая Москву) — 87 тыс. вакансий, или 38%. На втором месте — Приволжский округ (38,1 тыс., 17%), на третьем — Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург (29,1 тыс., 13%). Архангельская область формирует почти 3% всех вакансий СЗФО.

 Медианная зарплата бухгалтеров региона демонстрирует положительную динамику: с начала года она выросла с 55 до 60 тыс. рублей, прирост составил 5 тыс. рублей. Примечательно, что медианная предлагаемая зарплата на 1,7 тыс. рублей выше ожиданий соискателей.

24 ноябрь 08:14 | : Экономика

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (311)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20