Цифровая революция подняла архангельских бухгалтеров на недосягаемую высоту

– Ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила: в Архангельской области стремительно растёт спрос на бухгалтеров с цифровыми навыками. Регион формирует повышенный запрос на специалистов, которые уверенно работают с современными системами автоматизации.

Цифровая трансформация профессии

Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает стремительный рост спроса на цифровые компетенции. Заметный прирост в Архангельской области демонстрирует навык «1С: Управление производственным предприятием» — в 7 раз за три года, что отражает повышенный запрос бизнеса на глубокую автоматизацию процессов.

Существенное увеличение востребованности наблюдается и у ключевого инструмента профессии — «1С: Бухгалтерия» (+147%), который продолжает укреплять свои позиции в требованиях работодателей. Компетенции в области кадрового учёта также остаются значимыми: модуль «1С: Зарплата и кадры» вырос на 45%. В списке цифровых навыков, демонстрирующих устойчивое укрепление позиций, сервис электронного взаимодействия СБИС — +29%.

Данные hh.ru подтверждают: современный бухгалтер — это не просто счетовод, а многопрофильный специалист, одинаково уверенно работающий как с налоговой отчетностью, так и с облачными сервисами, системами маркировки и электронного документооборота.

«Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию профессии бухгалтера. Если раньше ключевыми были навыки работы с электронным документооборотом и подготовкой отчётности, то сегодня работодатели ищут специалистов, которые уверенно работают с современными системами автоматизации бухгалтерского учёта и цифровыми инструментами. Это не просто тренд, а требование времени: современный бухгалтер становится оператором комплексных технологических решений», — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

«Спрос на бухгалтеров демонстрирует уверенный рост: по данным hh.ru и банка «Точка», за последние десять лет число вакансий для них выросло на впечатляющие 318%. Мы видим, как меняется портрет идеального кандидата: компании всё чаще ищут специалистов, которые разбираются не только в классическом учёте, но и в цифровых инструментах, аналитике и автоматизации бизнес-процессов.

В нашей практике закрытие таких позиций занимает около двух недель — почти вдвое быстрее среднего по рынку. Это объясняется тем, что мы сами работаем в HR-Tech и глубоко специализируемся на подборе: наши внутренние процессы выстроены на основе собственных технологий. Показательно, что средний срок работы бухгалтеров в команде составляет 4–5 лет, что подтверждает не только стабильность, но и точность нашего подхода к подбору специалистов новой формации», — комментирует Ксения Степанова, HRD Skillaz.

Рост спроса и зарплат

С января по начало октября 2025 года работодатели РФ разместили на hh.ru свыше 226 тысяч вакансий для бухгалтеров. Лидером по объёму спроса остаётся Центральный федеральный округ (включая Москву) — 87 тыс. вакансий, или 38%. На втором месте — Приволжский округ (38,1 тыс., 17%), на третьем — Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург (29,1 тыс., 13%). Архангельская область формирует почти 3% всех вакансий СЗФО.

Медианная зарплата бухгалтеров региона демонстрирует положительную динамику: с начала года она выросла с 55 до 60 тыс. рублей, прирост составил 5 тыс. рублей. Примечательно, что медианная предлагаемая зарплата на 1,7 тыс. рублей выше ожиданий соискателей.