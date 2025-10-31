Более 185 000 архангелогородцев облегченно вздохнули после ремонта "тысячника"

РВК-Архангельск выходит на финишную прямую в ремонте магистрального водовода диаметром 1000 мм («тысячника») на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской. После завершения работ водоснабжение улучшится для более чем 185 000 жителей всех центральных районов города, Соломбальского, Северного, Маймаксанского округов и авиагородка Талаги.

Ход работ на месте лично проконтролировали глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель Городской думы Иван Воронцов. Сейчас бригады завершают подготовку специального лафета: по нему новая труба пройдёт под проезжей частью без вскрытия асфальта.

Построенный из стали и чугуна водовод диаметром 1000 мм — единственная магистраль, которая десятилетиями снабжает водой большую часть Архангельска. Его проложили в 1973–1977 годах, и сегодня износ труб достигает 60–70%. До недавнего времени любая работа на нём означала масштабные отключения.

Глава города Дмитрий Морев напомнил о серьёзной аварии в мае 2021 года в районе улицы Карла Либкнехта: тогда город остался без воды почти на пять дней, воду развозили водовозками. «Сейчас, несмотря на схожий масштаб аварии, мы проходим её легче. Да, были сложности с мутностью воды при переключении, но водоснабжение не было ограничено, — подчеркнул мэр. — Это стало возможным благодаря волевому решению власти области, города и компании «Росводоканал». Мы возобновили замороженный 15 лет назад проект - построили кольцевой водовод – дублёр основной магистрали. Теперь можем ремонтировать тысячник без отключений».

Инвестиционная программа РВК-Архангельск и строительство кольцевого водовода-дублёра диаметром 630 мм кардинально изменили ситуацию. Перевод абонентов на эту резервную магистраль обеспечил непрерывное водоснабжение для 185 200 человек на весь срок ремонта.

Утечку на тысячнике обнаружили несколько дней назад прямо под проспектом Ломоносова. Чтобы не перекрывать движение и не вскрывать свежий асфальт, инженеры водоканала выбрали инновационный метод. «Мы принимаем техническое решение не вскрывать дорогу, — пояснил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. — Наши специалисты аккуратно демонтировали трубу, вытащив ее из-под дороги сегментами. Теперь с помощью бурильной установки протащим новую пластиковую трубу в гильзе под дорогой. Мы уже сварили 50-метровый участок, подготовили гильзу и лафеты. После «захода» трубы под проспект пристыкуем её к действующей сети, восстановим подачу воды и займёмся благоустройством - сейчас бетонными плитами, а с наступлением весны уложим новый асфальт».

После завершения ремонтных работ система водоснабжения города станет гораздо надежнее: вода пойдет по двум параллельным магистралям (1000 мм и 630 мм). Это не только повысит устойчивость водоснабжения, но и обеспечит стабильное давление для потребителей в Привокзальном микрорайоне, Соломбальском, Маймаксанском и Северном округах.