В Архангельске стартовал ключевой этап модернизации системы водоснабжения

РВК-Архангельск начал второй, основной этап технологического переключения абонентов с магистрального водовода диаметром 1000 мм («тысячник») на новую кольцевую сеть диаметром 630 мм. Эти работы идут в рамках масштабной программы, которая повысит надежность и бесперебойность водоснабжения города.

В ходе первого - пробного - этапа специалисты компании протестировали новые решения и отработали алгоритмы. Инженеры тщательно проанализировали полученный опыт и устранили все выявленные технические нюансы. Такая подготовка была необходима для плавного и контролируемого проведения главного переключения. В рамках второго этапа магистральный водовод остановлен, потребители переведены на питание от нового кольцевого водовода. Сейчас специалисты РВК-Архангельск непрерывно следят за работой гидравлической системы на всех стадиях процесса.

Главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин подчеркнул стратегический характер работ: «Наша ключевая задача – избавиться от проблемы массовых отключений воды во время ремонтов на основной магистрали. Создание кольцевой сети – это необходимая мера, которая в будущем обеспечит жителей водой без перебоев, даже при временном отключении «тысячника». Нужно пережить этот момент перехода, понимая, что всё делается для стабильности водоснабжения горожан и будущих поколений».

Внедрение кольцевой схемы водоснабжения представляет собой современный отраслевой стандарт, который повышает устойчивость инфраструктуры. После завершения работ подача воды в случае ремонта «тысячника» на любом участке будет идти с кольцевого водовода, что минимизирует количество затронутых абонентов.

Компания просит потребителей проявить понимание в период проведения технологических операций. При возникновении вопросов или проблем с водоснабжением просим сообщать в круглосуточный кол-центр РВК-Архангельск по телефону 61-00-00. Специалисты возьмут каждое обращение на особый контроль и отработают его точечно по адресу.