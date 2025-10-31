Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск провел тестовое переключение со старого магистрального водовода на новую кольцевую магистраль

РВК-Архангельск в тестовом режиме начал переводить ключевые районы города на резервное водоснабжение. Компания завершила первый этап работ, который позволяет переключать абонентов со старой магистрали («тысячника») на новый кольцевой водовод.

Проведённые испытания подтвердили главное: новый водовод работоспособен и может служить надёжным резервом. Кроме того, специалисты РВК-Архангельск выявили ряд проблем на старых сетях и уже внесли их в план неотложных работ.

Предварительно на стратегических участках городского водовода специалисты водоканала заменили 15 единиц запорно-регулирующей арматуры. Эти мощные задвижки (диаметром от 350 до 1000 мм) выполняют роль «кранов» всей системы, позволяя гибко управлять потоками воды.

 «Исправная запорная арматура — это основа управляемости системы, — объясняет главный инженер компании Дмитрий Черкашин. — Раньше при аварии на «тысячнике» без водоснабжения оставались тысячи абонентов. Теперь, обновив «краны» и протестировав переключение, мы получили инструмент. В случае планового ремонта старой трубы или внештатной ситуации мы сможем быстро перевести подачу воды на новую кольцевую магистраль, сведя отключения к минимуму». Именно это нам предстоит сделать в ближайшее время – заменить участок трубы тысячного диаметра на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской».

Проведенные специалистами водоканала работы - это продолжение последовательной программы РВК-Архангельск по модернизации инфраструктуры. Компания постоянно инвестирует в обновление сетей, современные технологии и квалификацию персонала, чтобы обеспечивать жителей областного центра надёжным, качественным и безопасным водоснабжением круглый год.

О конкретных сроках следующего этапа переключения жители города будут уведомлены заранее через официальные каналы связи.

08 декабрь 14:01 | : Экономика

Главные новости


Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Илья Муромец vs Супермен. Ещё раз о квасном идиотизме

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (118)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20