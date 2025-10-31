РВК-Архангельск провел тестовое переключение со старого магистрального водовода на новую кольцевую магистраль

РВК-Архангельск в тестовом режиме начал переводить ключевые районы города на резервное водоснабжение. Компания завершила первый этап работ, который позволяет переключать абонентов со старой магистрали («тысячника») на новый кольцевой водовод.

Проведённые испытания подтвердили главное: новый водовод работоспособен и может служить надёжным резервом. Кроме того, специалисты РВК-Архангельск выявили ряд проблем на старых сетях и уже внесли их в план неотложных работ.

Предварительно на стратегических участках городского водовода специалисты водоканала заменили 15 единиц запорно-регулирующей арматуры. Эти мощные задвижки (диаметром от 350 до 1000 мм) выполняют роль «кранов» всей системы, позволяя гибко управлять потоками воды.

«Исправная запорная арматура — это основа управляемости системы, — объясняет главный инженер компании Дмитрий Черкашин. — Раньше при аварии на «тысячнике» без водоснабжения оставались тысячи абонентов. Теперь, обновив «краны» и протестировав переключение, мы получили инструмент. В случае планового ремонта старой трубы или внештатной ситуации мы сможем быстро перевести подачу воды на новую кольцевую магистраль, сведя отключения к минимуму». Именно это нам предстоит сделать в ближайшее время – заменить участок трубы тысячного диаметра на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской».

Проведенные специалистами водоканала работы - это продолжение последовательной программы РВК-Архангельск по модернизации инфраструктуры. Компания постоянно инвестирует в обновление сетей, современные технологии и квалификацию персонала, чтобы обеспечивать жителей областного центра надёжным, качественным и безопасным водоснабжением круглый год.

О конкретных сроках следующего этапа переключения жители города будут уведомлены заранее через официальные каналы связи.