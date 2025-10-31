Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Водоснабжение восстанавливается". "РВК-Архангельск" оповещает

Уважаемые горожане!

Информируем вас о ключевом этапе масштабной программы по модернизации водоснабжения Архангельска. За последние два дня наша команда выполнила комплекс работ по переключению потребителей со старого магистрального водовода - тысячника на новый, более надежный кольцевой водовод диаметром 630 мм.

Что именно было сделано:

· Для обеспечения надежных связей между сетями отремонтированы и заменены 15 задвижек на разных направлениях.

Почему это важно: Работы направлены на ликвидацию наследия прошлых лет, когда техническое обслуживание сетей не проводилось системно. Вместо ремонта часто применялись временные меры, которые нарушали связи между районами. Сейчас «РВК-Архангельск» восстанавливает эти связи, чтобы создать единую, стабильную и управляемую систему водоснабжения для всего города.

Теперь мы готовы к замене проблемного участка тысячника на пересечении пр. Ломоносова и ул. Вологодской.

Возможные временные неудобства: В процессе переключения и настройки нового оборудования возможны кратковременные колебания давления. Также может временно ухудшиться цветность и прозрачность воды, возможно появление песчаных вкраплений. Это нормальный процесс при запуске новых магистралей, и ситуация быстро нормализуется.

Наши действия: Мы ведем постоянный мониторинг давления в сетях и оперативно реагируем на все обращения. Каждое сообщение от жителей отрабатывается адресно: специалисты выезжают на место, проводят промывку сетей, проверяют оборудование и выполняют необходимые работы.

Если вы столкнулись с проблемами в работе водоснабжения, пожалуйста, сообщите нам по круглосуточной горячей линии: 61-00-00.

Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства. Наша общая цель — обеспечить Архангельск современной и бесперебойной системой водоснабжения.

С уважением, Дмитрий Черкашин, главный инженер «РВК-Архангельск».

07 декабрь 11:00 | : Экономика

Главные новости


Илья Муромец vs Супермен. Ещё раз о квасном идиотизме
Как «голые» архангельские чиновники оказались в «луже»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (103)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20