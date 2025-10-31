"Водоснабжение восстанавливается". "РВК-Архангельск" оповещает

Уважаемые горожане!



Информируем вас о ключевом этапе масштабной программы по модернизации водоснабжения Архангельска. За последние два дня наша команда выполнила комплекс работ по переключению потребителей со старого магистрального водовода - тысячника на новый, более надежный кольцевой водовод диаметром 630 мм.



Что именно было сделано:



· Для обеспечения надежных связей между сетями отремонтированы и заменены 15 задвижек на разных направлениях.



Почему это важно: Работы направлены на ликвидацию наследия прошлых лет, когда техническое обслуживание сетей не проводилось системно. Вместо ремонта часто применялись временные меры, которые нарушали связи между районами. Сейчас «РВК-Архангельск» восстанавливает эти связи, чтобы создать единую, стабильную и управляемую систему водоснабжения для всего города.



Теперь мы готовы к замене проблемного участка тысячника на пересечении пр. Ломоносова и ул. Вологодской.



Возможные временные неудобства: В процессе переключения и настройки нового оборудования возможны кратковременные колебания давления. Также может временно ухудшиться цветность и прозрачность воды, возможно появление песчаных вкраплений. Это нормальный процесс при запуске новых магистралей, и ситуация быстро нормализуется.



Наши действия: Мы ведем постоянный мониторинг давления в сетях и оперативно реагируем на все обращения. Каждое сообщение от жителей отрабатывается адресно: специалисты выезжают на место, проводят промывку сетей, проверяют оборудование и выполняют необходимые работы.



Если вы столкнулись с проблемами в работе водоснабжения, пожалуйста, сообщите нам по круглосуточной горячей линии: 61-00-00.



Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства. Наша общая цель — обеспечить Архангельск современной и бесперебойной системой водоснабжения.



С уважением, Дмитрий Черкашин, главный инженер «РВК-Архангельск».