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По улице Ленина "РВК-Архангельск" проложил новый участок водовода

Специалисты РВК-Архангельск решили проблему качественного водоснабжения южных районов города. Аварийный водовод, проложенный в 1974 году, выведен из эксплуатации. Вместо него проложен новый 800-метровый участок сети диаметром 400 мм. Теперь водоснабжение поселка 3-го лесозавода, частного сектора по улице Ленина и округа Варавино – Фактория стало стабильным. 

«На старой сети были выявлены свищи и сильный коррозионный износ труб. Наши специалисты ремонтировали трубопровод, но это были временные меры. Летом, когда люди были в отпусках, воды хватало, но  осенью в кол-центр пошло много звонков на просадку давления. Поэтому было принято решение о замене всего аварийного участка водопроводной сети, - рассказал начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов. – Уже в начале выполнения работ мы столкнулись с проблемой: грунт в этом месте настолько напитан водой, что проваливается любая тяжелая техника. Поэтому пошли на временную меру – проложили временный водовод диаметром 160 мм по верху, чтобы у людей была вода. Далее оставалось ждать, когда земля промерзнет и можно будет приступить к укладке труб диаметром 400 мм».

Сейчас все монтажные работы завершены. Трубы спаяны специальным сварочным аппаратом на поверхности  и протянуты ковшом экскаватора на всю протяженность участка. Пока грунты не промерзли, водовод будет эксплуатироваться в поверхностном исполнении. Как только позволят погодные условия – он будет уложен под землю в соответствии со всеми техническими нормами и правилами.

«Замена аварийного участка водовода позволила не только улучшить качество водоснабжения, но и повысить его надежность.  Новый трубопровод, выполненный из современных материалов,  значительно снизит риск аварийных ситуаций и уменьшит количество необходимых ремонтных работ в будущем.  Проект реализован по производственной программе предприятия, ее главная задача - повышение качества обслуживания горожан.  РВК-Архангельск планирует продолжить работы по обновлению водопроводной сети города,  чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение всех районов областного центра», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

29 январь 13:39 | : Экономика

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