Водоснабжение поселка Гидролизный будет восстановлено сегодня к вечеру

Работы по восстановлению поврежденного маймаксанского водовода в районе Гидролизного завода велись всю ночь и продолжаются сейчас. Ориентировочное время восстановления водоснабжения- 17.00, возможно раньше.



Точное место дефекта трубы было обнаружено в 22.45, до этого нужно было аккуратно окапывать трубу - и экскаватором, и вручную.

Специалисты подрядной организации демонтировали повреждённый участок трубопровода. Готовят его к сварке муфтами. Установить их внизу в котловане не получилось из-за большого притока воды. Поэтому труба поднята на поверхность, ведутся подготовительные работы для ее монтажа.



РВК-Архангельск приносит извинения жителям Маймаксанского округа. Компания и подрядчики делают всё возможное для скорейшего восстановления водоснабжения.



