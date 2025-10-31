В Архангельске началась масштабная модернизация сетей водоотведения для нового студенческого кампуса

Компания «РВК-Архангельск» подключит будущий студенческий кампус «Арктическая звезда» к городской системе водоотведения. Для этого строители полностью реконструируют участок канализационных сетей на проспекте Московском и обновляют оборудование важной насосной станции.

Подрядная организация уже ведет строительство нового напорного коллектора по улице Павла Усова, который станет главной артерией для отвода стоков от кампуса. Специалисты укладывают современные полиэтиленовые трубы диаметром 250 мм. Сейчас уже готово почти полкилометра трубопровода — это около половины от общего объема.

Параллельно рабочие устанавливают защитные футляры из труб большего диаметра, чтобы надежно проложить трассу в сложных городских условиях. Выполнена уже треть от запланированных работ.

Главный узел всей системы — канализационная насосная станция (КНС) №7 на пересечении проспекта Московского и улицы Октябрят. КНС много лет обслуживала этот район, и теперь ее ждет полное техническое перевооружение. Строители уже начали ремонт приемной камеры, заказано новое оборудование: современные насосы, вентиляционные установки и грабельные решетки для очистки стоков от мусора. РВК-Архангельск дополнительно усилит станцию, закупив и установив еще одну решетку, пресс и конвейер. Это позволит надежно утилизировать отходы, которые жители сбрасывают в канализацию.

Также в непосредственной близости от будущего кампуса смонтируют компактную подземную насосную станцию, которая будет собирать стоки со всей территории «Арктической звезды» и направлять их в общую сеть.

«Мы не просто подключаем новый объект — мы кардинально модернизируем существующую инфраструктуру, которая долгие годы работала на износ. Наша задача — создать надежную систему с запасом мощности. Новый коллектор, полностью обновленная насосная станция с дублирующим оборудованием — это гарантия, что кампус и весь прилегающий район будут надежно обслуживаться десятилетиями. Мы меняем «сердце» этой канализационной сети, чтобы она справлялась с нагрузками будущего», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Кроме работ на КНС №7, в планах РВК-Архангельск — реконструкция старого железобетонного коллектора на проспекте Московском. Сейчас специалисты водоканала готовят необходимые согласования для начала этого этапа.

Все работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения и мероприятий по технологическому присоединению объектов. Новая инфраструктура позволит обеспечить бесперебойное водоотведение от кампуса мирового уровня, который станет новой точкой притяжения для студентов со всей страны.