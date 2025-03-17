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РВК-Архангельск досрочно восстановил движение на улице Коммунальной

Специалисты РВК-Архангельск завершили работы по переносу сетей водоснабжения на улице Коммунальной на 10 дней раньше срока. Уже 9 апреля дорога открыта для транспорта – это позволит сократить неудобства для жителей и ускорит подготовку территории под строительство кампуса «Арктическая звезда».

Глава города Дмитрий Морев поблагодарил строителей сетей за оперативность, отметив это в своих соцсетях.

На участке от набережной Северной Двины до Ленинградского проспекта требовалось полностью освободить территорию от коммуникаций для будущего кампуса. Специалистам РВК-Архангельск предстояло спроектировать и построить новый трубопровод, при этом действовать нужно было с минимальным причинением ущерба городской инфраструктуре. Задача осложнялась большим количеством подземных инженерных коммуникаций и необходимостью сохранить бесперебойное водоснабжение для жилых домов и IT-парка САФУ.

«Мы проложили 240 метров труб диаметром 355 мм, защищенных прочным футляром – это гарантирует отсутствие аварий минимум на 50 лет. На трассе трубопровода установлены три колодца. Первый -  с пожарным гидрантом, второй – для врезки новой трубы в существующий водовод, третий - с врезками для абонентов – юридических лиц. Для них – всех, кто расположен  районе автозаправочного комплекс, -  проложены еще 90 метров трубы диаметром 110 мм. Новый водовод обеспечит стабильный напор не только для существующих абонентов, но и для будущих объектов», -  отметил директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Из-за нехватки свободных коридоров часть сети пришлось проложить по улице Ильинской, увеличив общую длину трассы на 120 метров.

Следующий этап – работы на Ленинградском проспекте. Строители приступят к прокладке труб в зеленой зоне, что не потребует перекрытия движения.

Межвузовский кампус «Арктическая звезда» станет крупным образовательным и научным центром с общежитиями, лабораториями и спортивным комплексом. Его строительство ведется в рамках нацпроектов «Наука и университеты» и «Молодежь и дети».

Досрочное завершение работ РВК-Архангельск – важный шаг в реализации этого масштабного проекта.

09 апрель 15:25 | : Будни

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