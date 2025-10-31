В столице Поморья ритейлеры обсудили проблемы табачного рынка

На форуме «Дни ритейла в Беломорье» состоялась экспертная сессия «Легальный рынок vs контрафакт: инструменты повышения эффективности в регионе». Участники обсудили модернизацию закона о регулировании рынка табачной и никотинсодержащей продукции, текущие методы контроля, меры по борьбе с контрафактом и перспективы на 2026 год. Модератором выступил Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРА России», заместитель председателя Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, отметил масштаб работы по совершенствованию Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Он подчеркнул, что борьба с нелегальным оборотом напрямую влияет на наполнение бюджета:

«Важно избегать моментальных решений. Даже при сильных общественных настроениях коллегам в регионах необходимо глубоко понимать процессы. Полные запреты ведут к уходу рынка в тень. Нужно двигаться в сторону умного регулирования, опираясь на международный опыт».

Ирина Бушина, директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК), представила результаты исследования о доле контрафакта в 85 регионах РФ. По данным исследования, общий уровень нелегальной продукции снижается. Северо-Западный ФО стал лидером по сокращению нелегального оборота: доля контрафакта здесь уменьшилась почти на треть, что на 15% ниже среднероссийского показателя.

Андрей Ахметзянов, GR-специалист JTI Россия, подтвердил тренд на снижение контрафакта с 2024 года. Среди факторов, стимулирующих нелегальный рынок, он назвал отсутствие таможенных границ в ЕАЭС, разрыв в акцизных ставках стран-участниц, рост доли расходов на сигареты в доходах потребителей и высокую маржинальность контрафакта. Эксперт выделил ключевую меру для обеления рынка: с 11 февраля 2026 года введение навигационных пломб при перевозках табачной продукции во всех странах ЕАЭС сократит схемы нелегального ввоза через прерванный транзит.

Юрий Чащин, руководитель межрегионального управления ФС по контролю за алкогольным и табачным рынками по СЗФО, акцентировал необходимость системного подхода и взаимодействия госорганов с гражданским обществом. Он отметил проблему длительного хранения изъятой продукции перед уничтожением, что провоцирует рецидивы, и призвал ускорить законодательное решение этого вопроса.

Тарас Носовской, руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, сообщил о нововведении: теперь контрольные закупки проводятся незамедлительно при выездных проверках. По его словам, в регионе наблюдается снижение нарушений по всем категориям никотинсодержащей продукции, а показатели 2025 года значительно ниже, чем в 2024-м.

Владимир Невмержицкий, замначальника Северо-Западного таможенного управления, сообщил, что основной поток контрафакта идет через границу с Белоруссией. За текущий год таможня пресекла ввоз более 620 тыс. пачек сигарет (в 2024 году — 400 тыс.).

Андрей Таль, начальник УЭБиПК УМВД по Архангельской области, связал рост изъятий контрафакта с обнаружением крупной партии на юге региона.

Эксперты сошлись во мнении, что комплексный подход позволит сохранить позитивную динамику и продолжить обеление рынка в 2026 году.