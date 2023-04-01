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Архангельский специалист: Детям Поморья - здоровое детство!

Несовершеннолетние россияне больше не смогут покупать вейпы, а также курительные жидкости к ним. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

О главном смысле знакового события для российского общества и Архангельской области рассказал руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый:

- Устанавливается запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, а также с использованием автоматов. Также запрещается выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних.

 Запрещается применение скидок на УПНП любыми способами, в том числе через купоны и талоны, а также открытую выкладку и демонстрацию этих устройств. Вводится минимальная цена на никотинсодержащую продукцию. Ее определят в порядке, который установит правительство.

 В рекламе нельзя будет демонстрировать процессы потребления никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием специальных устройств.

29 апрель 10:30 | : Будни

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