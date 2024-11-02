На табачный рынок Архангельской области проник контрафакт

Собственно, он здесь давно и уходить не собирается. Эта проблема обсуждалась на круглом столе: «Региональный рынок табачных изделий. Эффективные инструменты борьбы с контрафактом», прошедшем в рамках деловой программы межрегионального форума «Дни ритейла в Беломорье».

Для борьбы с рынком нелегального табака необходимы не только сконцентрированные законодательные решения, но и оперативная и глубокая проработка правоприменительной практики на местах Важны более жесткие меры в отношении нарушающих закон торговых точек и интернет - площадок.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции доля нелегального оборота табака в России составляет 11,3% в пересчете на население.

При этом доля нелегального оборота табака в настоящее время в Северо-Западном Федеральном округе достигает 14,1%. В Архангельской области этот показатель также увеличился по сравнению с аналогичным прошлым периодом и составил 13,4%. Выявлено, что 4,2% - это контрафакт, 8,2% - нелегальный ввоз из ЕАЭС, 1% - нелегальный ввоз из не ЕАЭС. По итогам второго квартала 2024 Архангельская область занимает 66 место в общероссийском рейтинге. Контрольно – надзорная деятельность в регионе более активно велась в прошлом году, в 2024 г. она снизилась и продолжает сводиться к минимуму, достигнув средне нижнего уровня по стране.

По словам директора АНО «ННЦК» Ирины Бушиной, минимальные потери бюджета от нелегального оборота табака составили 99 млрд рублей. А в первом полугодии – 50,44 млрд рублей. В СЗФ округе потери за этот же период составили почти 9 млрд рублей, 524 млн руб – урон Архангельской области от контрафакта табачной продукции.

Одна из главных причин - низкий уровень эффективности контрольно - надзорных мероприятий в текущей системе. Сейчас фактически они распространяются только на легальный бизнес, тогда как точки, где ведется незаконная торговля табаком, выпадают из поля зрения и правомочия контрольно-надзорных органов. Представители местных КНМ органов отметили практическую невозможность проведения внеплановых проверок торговых точек из-за сложных согласований.

Тарас Носовской, руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области сделал акцент на что, что ведомство проводит проверки в рамках своих полномочий и по утвержденным индикаторам риска: «Складывается парадоксальная ситуация. Мы вместе с МВД и службой по контролю за алкогольным и табачным рынками провели профилактические мероприятия по выявлению контрафактной продукции. Нашли определенный процент нарушений, и эти цифры сразу попали в официальную статистику, из которой можно сделать вывод о росте либо снижении объема нелегальной продукции. Соответственно, чем активнее мы боремся с контрафактом, и больше обнаруживаем его, тем выше у нас статистика по незаконному обороту табачных изделий. При этом нам на основании действующей правовой базы достаточно сложно согласовать проверки с прокуратурой, у которой имеется мораторий на проверку бизнеса».

«Предприниматели, незаконно реализующие товар, пользуются послаблениями, которые были предоставлены властями в части снижения объема проводимых проверок. Это ведет к тому, что защитный механизм, предоставленный государством, используется ими как зонтик от надзорных проверок», - дополнил Юрий Чащин, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Западному федеральному округу.

(фото с https://bryansktoday.ru)