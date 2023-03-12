Дятлов и Белый поддерживают штрафы до полумиллиона рублей за продажу табака детям

Тем, кто продает несовершеннолетним табак и никотинсодержащую продукцию, в том числе электронные сигареты и вейпы, будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей.

Такие поправки в Кодекс об административной ответственности поддерживают заместитель Председателя Областного Собрания депутатов Александром Дятлов и его помощник Алексей Белый.

Как рассказали северные эксперты такие изменения будут внесены в законопроект об установлении ответственности за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Его Госдума приняла в первом чтении 14 марта.

" Этими двумя поправками будет усилена действующая административная ответственность", - пояснили Александр Дятлов и Алексей Белый.

Северные эксперты особо отметили, что если поправки вступят в силу, то за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции граждан накажут штрафом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей вместо нынешних 20-40 тысяч, должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (сейчас 40-70 тысяч), а юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (вместо 150-300 тысяч).

Также Александр Дятлов и Алексей Белый уточнили, к чему приведет принятие поправок об ограничениях для оборота вейпов, которые внесли председатель Федерального Собрания депутатов Вячеслав Володин, руководители и представители всех фракций. Законопроектом предлагается полностью запретить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе, без содержания никотина, и расходников к ним.

Кроме того, вейпы будут продаваться только в розничных магазинах, где будет запрещена их открытая выкладка.

Также предлагается исключить выпуск в обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами.

Александр Дятлов и Алексей Белый напомнили, что вопрос полного запрета вейпов для несовершеннолетних поднял председатель Федерального Собрания депутатов Вячеслав Володин в ходе отчета правительства, который состоялся в Госдуме 23 марта.