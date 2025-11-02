Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские компании проводят цифровизацию бизнеса

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснила, как работодатели СЗФО, в том числе Архангельской области, оценивают уровень внедрения автоматизации и цифровых инструментов в своих организациях, а также какие шаги предпринимают для повышения эффективности по снижению количества «бумажной» работы.

 Чтобы повысить эффективность, компании Архангельской области активно переходят на цифровые инструменты. Половина работодателей уже внедрила системы электронного документооборота и электронные подписи. 27% используют ERP-системы, 15% — облачные решения (Yandex 360, Google Workspace, «МойОфис»), 12% — CRM-платформы. Платформы для управления проектами и задачами применяют 9% компаний.

 Растет интерес к инструментам на базе искусственного интеллекта — генераторам итогов встреч, помощникам в создании документов и др. (5%), а также к BI-системам для анализа и визуализации данных (5%).

 Лидерами по внедрению цифровых решений стали финансовые службы (67%) и отделы закупок (60%), где объем документооборота традиционно велик. Активно используют автоматизацию также менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%). ERP-системы чаще применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%), облачные платформы — в PR-отделах (33%) и сфере образования и науки (31%). CRM-платформы наиболее распространены среди маркетологов и специалистов по продажам (43%).

 Платформы для управления проектами востребованы в ИТ-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также чаще других используют BI-системы (16%) и ИИ-инструменты (24%).

 Наиболее активно цифровые инструменты применяют специалисты в возрасте 25–44 лет — именно они чаще внедряют системы ЭДО и ERP-решения. Молодые сотрудники 18–24 лет чаще работают с облачными платформами и инструментами на базе ИИ. 

 «Автоматизация бизнес-процессов сегодня становится не просто трендом, а необходимым условием конкурентоспособности компаний. Современные технологии помогают ускорять внутренние процессы, снижать нагрузку на сотрудников и повышать прозрачность коммуникаций. Часто соискатель сталкивается с бюрократией уже на этапе общения с рекрутером — и это может стать причиной отказа от вакансии. Использование автоматизированных систем, таких как Talantix, помогает работодателям сделать подбор более быстрым, удобным и современным», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix (входит в экосистему hh.ru). 

21 ноябрь 08:28 | : Экономика

Главные новости


Алексей Фельдт - как зеркало русского самосознания
Нам 20 лет

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (281)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20