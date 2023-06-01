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В Архангельской области снижается уровень безработицы

В 2022 году в России общий уровень текучести персонала снизился на 5 п.п.в сравнении с 2021 годом: с 21% до 16%, выяснила служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru*. Интересно, что в ключевых отраслях отмечается спад общего количества увольнений во время испытательного срока: если в 2021 году степень текучести кадров в первые 3 месяца была 12%, то по итогу 2022 году она составила 8%.
 
 Уровень безработицы в России снизился в прошлом году на 13,8 п.п.. Похожая ситуация наблюдается и в Архангельской области. Такая ситуация обусловлена, в том числе, небольшим уровнем текучести кадров — он сократился в 6 отраслях. Впервые с 2019 года прослеживается уменьшение показателя в IT-сфере: с 17% в 2021 году до 15% в 2022 году.

Недавний опрос архангельских работодателей показал, что компании чувствуют себя позитивно или стабильно на рынке труда в этом году. Основная часть (60%) планирует расширить штат до конца 2023 года, а половина (53%) намерены повысить зарплату сотрудникам. Чаще остальных увеличивать оплату труда собираются компании из IT (64%), строительства и недвижимости (63%) и non-food FMCG (61%). 

Сотрудники финансовых и страховых компаний, наоборот, в 2022 году стали чаще покидать компанию-работодателя: степень текучести персонала в этой отрасли выросла на 3 п.п.. Интересно, что в этом сегменте повысить зарплату работникам готовы только 46% компаний. 

 

14 июль 08:30 | : Экономика

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