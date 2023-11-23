Две компании из Архангельска вошли в рейтинг работодателей России

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России по итогам 2023 года. Его участниками стали почти 1,5 тыс. компаний со всей страны. Рейтинг работодателей 2023 в своих категориях возглавили Альфа-Банк, Яндекс, ВТБ, 2ГИС, Издательство Эксмо, Банк Точка, Иви, СберМаркетинг, Okko, Центр развития «Среда возможностей». Кроме того, в Рейтинге работодателей приняли участие в том числе 2 компании из Архангельской области.

Рейтинг работодателей России – масштабный и авторитетный рейтинг, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года. По итогам 2023 года финалистами Рейтинга в целом по стране стали 1497 компаний, что на треть больше, чем в 2022. Из Архангельской области в Рейтинг вошли 2 компании.

В рейтинг средних компаний с численностью персонала от 251 до 1000 человек вошел архангельский Автомобильный холдинг «Динамика» (326 место).

В рейтинг небольших компаний с численностью персонала от 101 до 250 человек вошел Кофе Лайк Архангельск (452 место).