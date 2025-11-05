Вверх
Северяне жалуются, что на работе их заедает рутина

Аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что подготовка отчетности ежегодно обходится бизнесу в СЗФО в тысячи потерянных рабочих часов.

 Сотни часов на рутину: скрытые потери бизнеса в СЗФО

 Согласно исследованию, 40% сотрудников в СЗФО тратят от 1 до 5 часов в неделю на подготовку отчетов и документов, которые не автоматизированы в их компании. Еще 15% специалистов посвящают этой рутине более 10 часов в неделю. В пересчете на год это составляет от 156 (19,5 рабочих дней) до 520+ (65+ рабочих дней) часов на одного сотрудника, которые могли бы быть направлены на полезную деятельность. Таким образом, бизнес в СЗФО ежегодно теряет от 2,5 до 8+ рабочих недель на сотрудника из-за неавтоматизированных процессов.

 Лидеры по затратам времени среди отраслей и профессий по России

 По отраслям: наибольшая нагрузка ложится на сотрудников сферы «Фармацевтики и здравоохранения» (19% от общей доли), «Энергетика/ТЭК» (18% от общей доли), «Производство/промышленность» (17% от общей доли) от 6 часов в неделю.

  • По профессиональным категориям: сильнее всего страдают специалисты в закупках (24% от общей доли), HR-специалисты (20% от общей доли) и юристы (20% от общей доли) — более 6 часов тратится еженедельно на отчетность. 
  • По должностям: на первом месте заместители руководителей (17% от общей доли), руководители (15% от общей доли).

 «Цифры наглядно иллюстрируют то, как рутина съедает операционную эффективность компаний, –  комментирует Марина Хадина, директор по развитию Talantix. Когда квалифицированный специалист тратит полдня в неделю на то, чтобы вручную собрать данные из пяти разных систем в отчет для руководства, а затем еще несколько часов на встрече, где не принимаются решения, бизнес несет двойные потери. Это не только прямые финансовые издержки, но и колоссальный удар по мотивации. Автоматизация HR- и бизнес-процессов – будь то системы биометрического учета, анализа данных или электронного документооборота – это не просто «техническое обновление». Это стратегическая инвестиция в человеческий капитал, которая высвобождает время сотрудников для анализа, творчества и решения реальных бизнес-задач. В современной конкурентной среде компании, которые игнорируют этот тренд, рискуют остаться с выгоревшими 

10 ноябрь 08:39 | : Будни

