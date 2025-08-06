Рынок новостроек в Архангельской области цветет и пахнет

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подвело предварительные итоги учетно-регистрационной деятельности за три квартала 2025 года. Ключевой тренд – рынок долевого строительства в регионе демонстрирует активный рост, почти догнав итоги всего прошлого года.

За девять месяцев 2025 года в Архангельской области было зарегистрировано

3 229 договоров долевого участия (ДДУ). Для сравнения, за весь 2024 год в регионе было зарегистрировано 3 261 ДДУ. Таким образом, по итогам трех кварталов рынок новостроек вышел на прошлогодний годовой показатель, отставая от него всего на 1%.

«Спрос на новое жилье в регионе остается стабильным, – отмечает ....... – Тот факт, что за 9 месяцев текущего года регион вышел на годовой показатель 2024 года по зарегистрированным договорам долевого участия, свидетельствует о высокой активности как дольщиков, так и застройщиков. Это позитивный сигнал для всего рынка недвижимости Поморья».

Статистика по ипотечным сделкам подтверждает высокую вовлеченность граждан в оборот недвижимости. В Архангельской области за отчетный период было зарегистрировано 7 022 договора ипотеки, а в Ненецком автономном округе – 112. Значительный объем таких сделок наглядно демонстрирует, что ипотека остается основным финансовым инструментом для приобретения жилья для жителей региона.

«Темпы заключения ДДУ, которые мы наблюдаем в 2025 году, во многом являются следствием сохраняющейся привлекательности программ ипотечного кредитования, например, Арктической ипотеки, а также активности застройщиков. Это серьезный показатель, который говорит о развитии рынка недвижимости в Архангельской области. Мы ожидаем, что по итогам года количество зарегистрированных договоров долевого участия превысит результаты 2024 года» – отмечает заместитель руководителя регионального Росреестра Екатерина Долганова.

Существующая скорость государственной регистрации договоров долевого участия в 1-2 дня в сочетании с активностью ипотечного рынка создает прочную основу для дальнейшего развития строительной отрасли в регионе и значительно ускоряет весь цикл приобретения жилья.