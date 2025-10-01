В Архангельске строится первый жилой комплекс с автономной котельной

ЖК «АКВАРТАЛ» строится Группой Аквилон на берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной. Для обеспечения теплоснабжения комплекса завершается монтаж первой в Архангельске индивидуальной газовой котельной.

Жилой комплекс получил современную автоматизированную газовую котельную мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с «Газпром Газораспределение Архангельск» выполнено строительство сетей газоснабжения протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Здание котельной уже построено, в завершающей стадии монтаж оборудования. На объекте побывал председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

- Все оборудование российского производства. Котельная полностью автоматизирована и не нуждается в дежурных. Все параметры будут выведены на диспетчерский пункт. В составе нашего предприятия есть оперативная бригада, которая занимается эксплуатацией котельных. Специалисты будут приезжать сюда по графику, например раз в неделю. Проверять основное оборудование, как оно работает. При необходимости выполнять необходимое обслуживание, - рассказал главный инженер «Арктической теплогенерирующей компании» Павел Ившин.

Переход на газ позволит существенно снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Таким образом, горячее водоснабжение в доме не будет отключено во время общегородских гидравлических испытаний, а начало отопительного сезона зависит от решения собственников.

- Не секрет, что на сегодняшний день ситуация с состоянием инженерных сетей в Архангельске не простая, мы это знаем, видим количество аварий. Этим летом мы все почувствовали, что водонагреватели надо постоянно включать. В данном случае жилой комплекс будет не зависеть от внешних тепловых сетей, и отключений на них. Этот опыт мы планируем использовать при строительстве других жилых комплексов в этой части Архангельска. Кроме того, мы прорабатываем и другие альтернативные варианты обеспечения теплоснабжения, например индивидуальные котельные на пеллетах, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Разновысотный жилой комплекс «АКВАРТАЛ» общей площадью 49 тыс. кв. м возводится на участке площадью 3,5 гектара, за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС. В настоящее время на первой очереди комплекса работы выполнены на 75%, на второй – на 30%.

Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся. Также на участке вдоль пр. Ленинградского зарезервировано место для размещения общедоступного ФОКа, также разработана его архитектурная концепция, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на работы и сроки реализации проекта. Сдача 1-й очереди комплекса намечена на 2026 год.

Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.

Застройщик ООО «СЗ «Галактика»