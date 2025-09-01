Удаленка в Архангельской области пошла на спад

Аналитики hh.ru выяснили, что удалённый формат занятости продолжает усиливать позиции: сегодня каждое десятое предложение о работе в России предполагает возможность работать из дома.

По данным hh.ru, с января по сентябрь 2025 года работодатели разместили более 8,1 млн вакансий — это на 12% меньше, чем годом ранее. При этом число предложений с удалёнкой, напротив, выросло на 17% и достигло 745 тыс. (9% от общего объёма). Для сравнения: в 2024 году их было 637 тыс. (7%).

Если в целом по России рынок удалённой занятости продолжает расти, то в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) наблюдается противоположная динамика. В округе число вакансий с возможностью работать из дома, напротив, сократилось на 9% — с 32,2 до 29,3 тыс. за год. В Архангельской области размещено 2,2 тыс. таких предложений, что на 16% меньше, чем в 2024 году (2,6 тыс.). На долю региона приходится 8% всех удалённых вакансий СЗФО. По этому показателю Архангельская область занимает пятое место среди регионов округа.

Медианная предлагаемая зарплата на удалёнке в регионе составляет 68 тыс. рублей, что на 22,5 тыс. рублей выше, чем годом ранее (в 2024 году — 45,5 тыс.).

В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удалёнке в РФ вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, а также представители смежных направлений. Лидирует дата-сайентист с медианной зарплатой 251,4 тыс. рублей, на втором месте — DevOps-инженер (250,9 тыс. рублей).

Далее идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.), сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.).

Между тем эксперты hh.ru также составили топ-5 самых высокооплачиваемых предложений на удалёнке в Архангельской области:

Менеджер по продажам В2В (со знанием английского языка), до 350 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/125899202 Инженер внедрения, до 200 000 ₽ за месяц, до вычета налогов: https://hh.ru/vacancy/125670598 Руководитель регионального центра, от 150 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/125525783 Персональный ассистент со знанием английского языка, 150 000 ₽ за месяц, до вычета налогов: https://hh.ru/vacancy/125343826 Специалист по взысканию просроченной задолженности, от 140 000 ₽ за месяц, до вычета налогов: https://hh.ru/vacancy/126119700

«Удалённая занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Несмотря на то, что часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает: без удалёнки сложно конкурировать за лучших специалистов. Особенно это заметно в ИТ, где дистанционный формат стал отраслевым стандартом. Сегодня удалёнка уже не воспринимается как редкая опция: для работодателей это инструмент конкуренции за кадры, а для сотрудников — фактор, определяющий привлекательность компании», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.