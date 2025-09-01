Вверх
Квалифицированные рабочие в Поморье стоят на первом месте по восстребованности

Промышленность Поморья лидирует по спросу на рабочую силу в 2025 году, несмотря на небольшое уменьшение количества вакансий (минус 14% за год). После взрывного роста спроса на персонал в 2024 году рынок вакансий стабилизировался. 

А вот резюме стало больше (+15% в производстве), и это при рекордно низком проценте безработных в стране (2,1% по данным на август 2025): дело в том, что резюме сейчас размещают преимущественно работающие архангелогородцы, которые ищут для себя лучших условий найма, прежде всего по зарплате.

ИТР входят в топ-3 категорий персонала, наиболее востребованных в промышленности: инженеры на втором месте после пролетариев

 

