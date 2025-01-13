Рынок труда в коммерческой медицине: март 2025

Прирост числа вакансий и резюме в сегменте «Медицина, фармацевтика» за год по РФ составил 4% и 15% соответственно. В Москве вакансий стало на 15% больше, а резюме — на 12%, сообщает SuperJob.



Среди самых востребованных специалистов врачебного состава у работодателей в марте 2025 года были врачи УЗД, врачи-терапевты и врачи-неврологи. Среди среднего и младшего медицинского персонала — медицинские сестры процедурных кабинетов, палатные (постовые) и операционные.



Самый большой годовой прирост медианной заработной платы среди врачей SuperJob фиксирует у врача-психиатра (+13,3%), а среди среднего и младшего медицинского персонала рост в 22,2% отмечается у фельдшера скорой медицинской помощи.



Медианные зарплатные предложения в коммерческой медицине в Москве за год выросли на 10,4%.