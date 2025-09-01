Вверх
В Мезени заменили тротуар, ведущий к благам цивилизации

Прокуратура Мезенского района провела проверку по обращению гражданина о ненадлежащем содержании тротуара, ведущего к площадке накопления ТБО и водоразборной колонке, расположенного между домом №19 по улице Полярная и домом № 20 по улице Поморская в г. Мезени.

Установлено, что администрацией Мезенского муниципального округа допущено бездействие по этому вопросу, в связи с чем обращение является обоснованным.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района главе муниципального образования внесено представление.

В рамках исполнения требований акта прокурорского реагирования, пришедший в негодность деревянный тротуар демонтирован, на его месте возведен новый, на свайных конструкциях, что обеспечит его долговечность и защиту от подтопления. 

 

16 октябрь 12:49 | : Экономика

