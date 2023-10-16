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Игорь Арсентьев устроил разнос коммунальщикам Северодвинска

Это произошло сегодня в процессе планерки в горадминистрации Северодвинска.

Претензии главы города:

- Северодвинские городские тепловые сети уже занимаются перерасчётом платы для жителей квартир, где было нарушено теплоснабжение в результате сбоя в работе ТЭЦ-1. В основном – это жилфонд острова Ягры. Изменения в сумме на оплату должны отразиться в декабрьских квитанциях.

 - Из-за морозной погоды перемёрз водопровод в приюте для животных «Четыре лапы». СМУП «Горвик» поручено разобраться в причине аварии и обеспечить подвоз воды.

 - СМУП «Горсвет» проверит три опоры наружного освещения в конце проспекта Беломорский. Есть жалобы жителей, что территория не освещена - будем восстанавливать.

 - Меня полностью не устраивает уборка Ягринского шоссе и моста через Никольское устье. В ближайшие дни подрядчику направим претензию и, в случае отсутствия должной реакции, снизим оплату работы в декабре. Также получили замечания подрядчики, занимающиеся уборкой мусора в Ягринском бору, уборкой снега на улице Карла Маркса, и очисткой тротуаров на Архангельском шоссе в районе улиц Подводников и Портовой, а также на въезде в город. Полностью согласен с нареканиями жителей по неудовлетворительному содержанию остановок: с середины остановки снег счищен, а по бокам оставлены сугробы.

 - Особое внимание сегодня уделил информационному взаимодействию Единой дежурно-диспетчерской службы, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Все службы должны незамедлительно передавать в ЕДДС данные об аварийных и тем более плановых отключениях! Кроме того, всем руководителям управляющих организаций поручено проверить состояние кровель, греющих кабелей, продухов и стояков - к сильным морозам жилищный фонд должен быть готов.

11 декабрь 18:01 | : Политика

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