Для строительства Центра конного спорта в Архангельске осталось найти инвесторов

Напомним, что проект и технико-ценовой аудит нового центра конного спорта уже полностью готовы. Стоимость строительства составляет 550 миллионов рублей, что является значительным капиталовложением. Реализация этого проекта невозможна без поддержки со стороны региона и федерального центра.

Чтобы ускорить процесс, можно начать с переезда существующего конного клуба. Одна из главных проблем клуба — его удалённое расположение. На данный момент уже выделен земельный участок рядом со стелой «Жилой район первых пятилеток». Предлагается перевезти туда все текущие постройки и оборудование, а затем постепенно обустраивать территорию.

Этот вопрос был обсуждён на рабочей встрече, организованной председателем городской Думы, депутатом от Северного округа Иваном Воронцовым. На встрече присутствовали начальник управления физической культуры городской администрации Артём Фомин, директор ДЮСШ №6 Алексей Некрасов и тренер Анастасия.

«Прежде всего, необходимо составить смету. В неё следует включить все необходимые работы, такие как бурение скважины, подведение электричества, установку готовых модулей, а также определить, какие здания можно перевезти на новое место. После того как смета будет готова, можно приступать к поиску финансирования и подготовке к переезду.

На новом месте все здания будут расположены таким образом, чтобы не препятствовать строительству полноценного конноспортивного центра. Если всё пойдёт по плану, то уже в следующем году спортивная школа сможет переехать.

В то же время мы продолжаем искать возможности для строительства крупного спортивного центра. Рассматриваем различные варианты, включая государственно-частное партнёрство. В этом вопросе мы имеем поддержку главы Архангельска Дмитрия Морева, а также наших региональных и федеральных коллег», — рассказал председатель городской Думы Иван Воронцов в ходе встречи.