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Специалисты РВК-Архангельск с начала года промыли 9 км сетей канализации

За три с половиной месяца 2025 года специалисты РВК-Архангельск промыли почти семь километров магистральных и внутриквартальных канализационных коллекторов. Промывка еще двух километров сетей на набережной Северной Двины и улице Гагарина выполнена силами подрядной организации.

Сейчас каналопромывочная техника работает в квадрате улиц Гагарина – Розинга – Тыко Вылки – Дзержинского. Здесь идет промывка двух с половиной километров сетей канализации различного диаметра. Телеметристы РВК-Архангельск уже обследовали вычищенные участки. По словам инженера по наладке и испытаниям Алексея Якушкина, трубы отмыты полностью.

«Мы анализируем количество засоров канализации в разных районах города. Мониторинг позволяет нам понимать самые проблемные места в системе водоотведения. Квартал Гагарина – Дзержинского – Розинга – одно из таких «узких мест» в системе. Пропускная способность труб здесь составляет порядка 30 процентов.  Для нормальной работы системы водоотведения этого очень мало. Кроме того, трубопроводы проложены несколько десятилетий назад, и за это время они серьезно «заросли» ржавчиной, жиром, иловыми отложениями, бытовым мусором, который мы каждый день извлекаем в большом количестве», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Гидродинамическая промывка канализации - это механическая обработка внутренней полости труб струей воды под высоким давлением. При этом способ гидродинамической промывки надежный, быстрый и экологичный – он не наносит ущерба трубам. Раньше профилактика проводилась вручную, сейчас же специализированные машины  помогает устранить засоры, к которым ранее невозможно было подступиться.

«Для этого мы ставим заглушки на определенном участке, отсекая его от сети для возможности прочистки. Работаем двумя специальными машинами – каналопромывочная подает воду под сильным давлением, а илосос откачивает ее уже вместе с отложениями и мусором. Работа тяжелая физически, поскольку илосос постоянно забивает мусором, и наши специалисты вынуждены спускаться в колодцы и поднимать его на поверхность. Но результат того стоит – труба, освобожденная от осадка, становится как новая»,  - рассказал мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

На сегодняшний день промыты магистральные и внутриквартальные  трубопроводы на Полярной,17, Абрамова, 16 – 20, Чкалова, 2, Обводном канале, 22, Почтовом тракте, 26 – 32, Ломоносова, 241 – 285, Ленинградском, 331,  а авиагородке Талаги, в квадрате улиц Баумана – Кучина – Корабельная на 21-м лесозаводе и от набережной в квадрате Троицкий – Воскресенская – Ломоносова - К.Либкнехта.

Сейчас полным ходом идут работы по промывке коллектора от Гагарина по набережной Северной Двины. В плане – промывка сетей по ул. Коммунальной.

РВК-Архангельск напоминает, что основная причина засоров городской системы водоотведения заключается в несоблюдении некоторыми жителями элементарных правил пользования хозяйственно-бытовой канализацией. Ежедневно специалисты предприятия извлекают из коллекторов тряпки, салфетки, строительный мусор, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, песок, скотч, наполнитель кошачьих туалетов. Все это нужно выбрасывать в мусорное ведро.

18 апрель 14:52 | : Экономика

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