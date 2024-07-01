"Чистый город" в Архангельске получил новую спецтехнику

Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Задача по наведению порядка в Архангельске остается в приоритете, и мы продолжаем оснащать современной техникой муниципальное учреждение «Чистый город». Новое приобретение – фронтальный погрузчик «Амкадор» и два трактора «Беларус» с навесным оборудованием.



Увеличивается и площадь территорий, которую содержит наше муниципальное учреждение: сейчас она составляет уже более 1 млн квадратных метров. Для покоса травы, уборки песка, листвы и снега, доставки персонала и материалов на вооружении «Чистого города» теперь есть 120 единиц техники.



При этом директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков считает самой ответственной задачей подбор квалифицированных кадров. Каждый тракторист, механизатор и рабочий по благоустройству оформляется в штат после собеседования с руководителем учреждения и получает полный соцпакет. Здесь важны не только технические навыки, но и отношение к работе, к родному городу.



