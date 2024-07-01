Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Чистый город" в Архангельске получил новую спецтехнику

Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Задача по наведению порядка в Архангельске остается в приоритете, и мы продолжаем оснащать современной техникой муниципальное учреждение «Чистый город». Новое приобретение – фронтальный погрузчик «Амкадор» и два трактора «Беларус» с навесным оборудованием.

 Увеличивается и площадь территорий, которую содержит наше муниципальное учреждение: сейчас она составляет уже более 1 млн квадратных метров. Для покоса травы, уборки песка, листвы и снега, доставки персонала и материалов на вооружении «Чистого города» теперь есть 120 единиц техники.

 При этом директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков считает самой ответственной задачей подбор квалифицированных кадров. Каждый тракторист, механизатор и рабочий по благоустройству оформляется в штат после собеседования с руководителем учреждения и получает полный соцпакет. Здесь важны не только технические навыки, но и отношение к работе, к родному городу.


19 август 12:50 | : Политика / Экономика

Главные новости


"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья
Русская Арктика снова может стать «Златокипящей Мангазеей»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (201)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20