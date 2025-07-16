Бриллианты - лучшие подруги убощиц. Ювелирам России посвящается

Ювелирный бренд SOKOLOV и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование и сопоставили медианные зарплаты с тратами женщин на ювелирные украшения в разных регионах России. Выяснилось, что больше всего средств на украшения направляют жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда.

Аналитики сравнили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и расходы женщин на ювелирные украшения в разных городах страны — на основе медианного чека в магазинах сети SOKOLOV — и узнали, в каких регионах женщины чаще всего балуют себя украшениями. По данным исследования, лидером стал Калининград — женщины из этого города тратят на ювелирные украшения для себя в среднем 16,6% от зарплаты. На втором месте — Саратов с долей трат в 14,5%, на третьем — Волгоград (13,5%). Также в пятёрку вошли Краснодар (12,1%) и Казань (11,9%).

Меньше всего на ювелирные украшения тратят женщины из Перми — в среднем только 6,4% от своей зарплаты. На втором месте в антирейтинге — Уфа (7,3%), на третьем — Тюмень (7,6%). Также в список попали Челябинск (8,1%) и Самара (8,4%). В среднем по России доля таких трат составляет 11,1%.

Кроме того, аналитики Sokolov сравнили зарплаты представителей разных профессий с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от дохода на такие покупки тратят промоутеры (30,2%), дворники (21,1%) и уборщицы (19,5%). В пятёрку также вошли курьеры (17,3%) и официанты (16,1%).

По данным аналитического центра SOKOLOV, женщины стали активнее покупать ювелирные украшения в розничных магазинах: за первое полугодие 2025 года продажи в России выросли на 7%, а медианный чек увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего женщины приобретали серьги — на них пришлось 31% от всех продаж. На втором месте — кольца (28%), на третьем — цепи (14%). Самыми популярными вставками в украшениях стали бриллианты, фианиты и другие драгоценные камни.

Траты жительниц разных городов на женские ювелирные украшения*

№ Город Медиана предлагаемой зарплаты, руб. Средний чек на украшения, руб. Доля зарплаты, которую тратят на украшения, % 1 Калининград 52 200 8 678 16,6 2 Саратов 49 800 7 222 14,5 3 Волгоград 49 600 6 735 13,5 4 Краснодар 60 000 7 271 12,1 5 Казань 60 300 7 195 11,9 6 Санкт-Петербург 73 200 8 222 11,2 7 Сочи 69 800 7 802 11,1 8 Россия в целом 59 100 6 585 11,1 9 Иркутск 51 500 5 682 11 10 Воронеж 51 400 5 253 10,2 11 Екатеринбург 59 900 5 741 9,5 12 Омск 47 800 4 443 9,2 13 Москва 92 300 8 373 9 14 Новосибирск 58 800 5 249 8,9 15 Ростов-на-Дону 58 700 5 209 8,8 16 Самара 50 300 4 261 8,4 17 Челябинск 50 000 4 092 8,1 18 Тюмень 51 000 3 914 7,6 19 Уфа 50 300 3 711 7,3 20 Пермь 50 000 3 227 6,4

* Согласно данным hh.ru о медиане заработной платы и данным SOKOLOV о тратах женщин на женские ювелирные украшения, за период январь-июнь 2025 года.

Траты представительниц разных профессий на женские ювелирные

украшения*

Профессия Медиана предлагаемой зарплаты, руб. Доля зарплаты, которую тратят на украшения, % Промоутер 21 800 30,2 Дворник 31 200 21,1 Уборщица 33 700 19,5 Курьер 38 000 17,3 Официант, бармен, бариста 40 900 16,1 Охранник 42 800 15,3 Продавец-консультант, продавец-кассир 46 800 14 Оператор call-центра 48 200 13,6 Кассир-операционист 48 900 13,4 Упаковщик, комплектовщик 49 700 13,2 Мерчандайзер 50 000 13,1 Воспитатель, няня 50 200 13,1 Режиссер, сценарист 51 100 12,8 Оператор ПК, оператор базы данных 54 200 12,1

*Согласно данным hh.ru о средней заработной плате и данным SOKOLOV о тратах женщин на женские ювелирные украшения, за период январь-июнь 2025 года.

