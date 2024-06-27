За полгода жители Поморья потратили более миллиарда на ювелирные украшения

По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам 1 полугодия 2024 года рынок ювелирной розницы Архангельска в денежном выражении достиг 591 млн рублей, что на 21% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Архангельской области в целом вырос на 13% и достиг 1,003 млрд рублей, заняв пятое место по Северо-Западному федеральному округу.

В России же оборот ювелирных украшений вырос в целом на 29% до 199 млрд рублей. В топ-3 по СЗФО вошли Санкт-Петербург (12,1 млрд), Калининградская (1,8 млрд) и Мурманская (1,1 млрд) области.

В Архангельской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 14% и составил 6 966 рублей. Средний чек на ювелирные изделия в Архангельске также увеличился на 7% и достиг 7 487 рублей. По России средний чек в 1 полугодии 2024 года составил 8 509 рублей.