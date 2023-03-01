Жители Архангельской области не жалеют денег на драгоценности

По итогам 2022 года Архангельская область оказалась на четвертом месте по среднему чеку на ювелирные украшения в СЗФО. Он составил 5 737 рублей. Это на 15% ниже, чем в среднем по стране.

Лидером по среднему чеку на ювелирные украшения в СЗФО стал Санкт-Петербург (7 722 рубля). В ТОП-3 также вошли Мурманская область (6 720 рублей) и Ненецкий автономный округ (6 352 рублей).

Архангельская область заняла четвертое место в СЗФО по объему рынка ювелирной розницы с долей в 5,5% и оборотом в 880 млн рублей. Санкт-Петербург стал драйвером СЗФО (20,7 млрд рублей), на него пришлось 58,5% продаж. В лидерах по объему продаж также оказались Калининградская область (3,1 млрд рублей) и Мурманская область (2 млрд рублей).

Руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова:

«2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении - с 31% до 35%. Еще один важный тренд – растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17% до 19%). Уже сегодня, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы, и эта цифра только продолжит расти».



