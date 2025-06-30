Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Капремонт школы в Виноградовском округе привлек внимание прокурора

 Прокурором Виноградовского района Михаилом Козловым в ходе осуществления надзора за реализацией национального проекта «Молодёжь
 и дети» осуществлен выезд в п. Сельменьга с целью контроля выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сельменьгская средняя школа».

В настоящее время подрядной организацией выполняются фасадные  и внутренние отделочные работы, осуществляется монтаж электропроводки  и системы водоотведения.

В ходе выезда проведен осмотр здания, дана оценка объему выполненных работ, степени готовности объекта, с представителями заказчика и подрядчика обсуждены сроки окончания работ и их приемки.

Нарушений графика выполнения ремонтных работ со стороны подрядчика не допущено, сдача объекта планируется в срок, установленный заключенным муниципальным контрактом.

Соблюдение требований действующего законодательства при реализации национальных проектов находится на постоянном контроле прокуратуры района.


20 август 14:25 | : Экономика

Главные новости


​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени
Месяц зарев

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (246)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20