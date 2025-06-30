Капремонт школы в Виноградовском округе привлек внимание прокурора

Прокурором Виноградовского района Михаилом Козловым в ходе осуществления надзора за реализацией национального проекта «Молодёжь

и дети» осуществлен выезд в п. Сельменьга с целью контроля выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сельменьгская средняя школа».

В настоящее время подрядной организацией выполняются фасадные и внутренние отделочные работы, осуществляется монтаж электропроводки и системы водоотведения.

В ходе выезда проведен осмотр здания, дана оценка объему выполненных работ, степени готовности объекта, с представителями заказчика и подрядчика обсуждены сроки окончания работ и их приемки.

Нарушений графика выполнения ремонтных работ со стороны подрядчика не допущено, сдача объекта планируется в срок, установленный заключенным муниципальным контрактом.

Соблюдение требований действующего законодательства при реализации национальных проектов находится на постоянном контроле прокуратуры района.



