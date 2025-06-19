Курьер в Архангельской области больше всех зарабатывает в час и за день

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить архангелогородцы за час и за один день работы.
Согласно статистике hh.ru, медианная зарплата, которую сейчас предлагают жителям региона, в городе достигла 73,5 тыс. рублей в месяц. За год потенциальный средний месячный доход архангелогородцев вырос на 13,5 тыс. рублей.
В свою очередь, местные жители за год не изменили своих зарплатных ожиданий. Сейчас соискатели по-прежнему хотят зарабатывать около 50 тыс. рублей в месяц, что соответствует уровню прошлого года.
Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг вакансий с наибольшим заработком за час в Архангельской области. Лидером рейтинга стала вакансия курьера, которому готовы платить до 900 ₽ за час «на руки». Высокую ставку также предлагают производителю работ — до 800 ₽ за час «на руки». Кроме того, в списке представлены вакансии с почасовой оплатой для представителей таких профессий, как:
Кроме того, эксперты hh.ru собрали рейтинг вакансий с самым высоким доходом в Архангельской области за день работы: