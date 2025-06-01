Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск готов достойно выступить на конкурсе профмастерства

Архангельский водоканал продолжает подготовку к конкурсу «Мастер-2025», который пройдет в Оренбурге в конце августа. 12 лучших специалистов предприятия — слесари, мастера, сварщики, водители и лаборанты — ежедневно отрабатывают навыки на специальном полигоне, чтобы достойно представить регион в восьми профессиональных номинациях.

Полигон, построенный в 2019 году для подготовки к аналогичному конкурсу в Омске, теперь используется для отработки заданий, которые предстоит выполнить в Оренбурге. Тренировки позволяют участникам довести до автоматизма каждое движение.

Особое внимание уделяется не только скорости, но и точности, безопасности и слаженности работы. «Чем лучше отработаны навыки на тренировках, тем эффективнее команда действует в полевых условиях», — подчеркивает директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин, курирующий подготовку.

«В 2019 году моей задачей на «Мастере» было максимально быстро и качественно разобрать и собрать водоразборную колонку. Я тренировался каждый день, ежедневно наращивая скорость и точность движений. Тем не менее, я не добрал трех баллов до третьего места. Соперники из других регионов — настоящие профессионалы, поэтому сейчас мы с командой работаем ещё усерднее. Каждая тренировка — это шаг к победе», - рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Александр Драло.

Помимо отработки практических заданий, участники регулярно проходят тестирования по охране труда и другим теоретическим дисциплинам. Такой подход позволяет комплексно подготовиться к конкурсу, где важны не только навыки, но и глубокие знания.

«Для нас участие в «Мастере-2025» — это не только престиж, но и подтверждение высокого уровня специалистов Архангельского водоканала, — отмечает генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. — Мы уверены, что наша команда покажет достойный результат и продемонстрирует готовность решать любые профессиональные задачи».

24 июль 11:44 | : Экономика

Главные новости


Дурак против Арлекино в фильме Юрия Быкова «Хозяин»
Мезенки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (322)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20