РВК-Архангельск готов достойно выступить на конкурсе профмастерства

Архангельский водоканал продолжает подготовку к конкурсу «Мастер-2025», который пройдет в Оренбурге в конце августа. 12 лучших специалистов предприятия — слесари, мастера, сварщики, водители и лаборанты — ежедневно отрабатывают навыки на специальном полигоне, чтобы достойно представить регион в восьми профессиональных номинациях.

Полигон, построенный в 2019 году для подготовки к аналогичному конкурсу в Омске, теперь используется для отработки заданий, которые предстоит выполнить в Оренбурге. Тренировки позволяют участникам довести до автоматизма каждое движение.

Особое внимание уделяется не только скорости, но и точности, безопасности и слаженности работы. «Чем лучше отработаны навыки на тренировках, тем эффективнее команда действует в полевых условиях», — подчеркивает директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин, курирующий подготовку.

«В 2019 году моей задачей на «Мастере» было максимально быстро и качественно разобрать и собрать водоразборную колонку. Я тренировался каждый день, ежедневно наращивая скорость и точность движений. Тем не менее, я не добрал трех баллов до третьего места. Соперники из других регионов — настоящие профессионалы, поэтому сейчас мы с командой работаем ещё усерднее. Каждая тренировка — это шаг к победе», - рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Александр Драло.

Помимо отработки практических заданий, участники регулярно проходят тестирования по охране труда и другим теоретическим дисциплинам. Такой подход позволяет комплексно подготовиться к конкурсу, где важны не только навыки, но и глубокие знания.

«Для нас участие в «Мастере-2025» — это не только престиж, но и подтверждение высокого уровня специалистов Архангельского водоканала, — отмечает генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. — Мы уверены, что наша команда покажет достойный результат и продемонстрирует готовность решать любые профессиональные задачи».