Команда РВК-Архангельск готова к борьбе за звание лучших в конкурсе мастеров

Специалисты РВК-Архангельск представят предприятие на корпоративном конкурсе профессионального мастерства «Мастер-2025» - ключевом событии для всей группы компаний «Росводоканал». Мероприятие пройдёт в августе 2025 года в Оренбурге.

В составе команды из Архангельска — 12 человек: мастера, слесари, сварщики, водители и лаборант. Они будут состязаться в восьми номинациях конкурса:

«Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ (АВР) по водопроводным сетям»,

«Лучшая бригада АВР по канализационным сетям»,

«Лучший слесарь АВР по водопроводным сетям»,

«Лучший слесарь АВР по канализационным сетям», «Лучший сварщик»,

«Лучший водитель легкового автомобиля»,

«Лучший водитель грузового автомобиля»,

«Лучший лаборант химического анализа».

«Сейчас мы готовим тренировочный полигон, чтобы отточить те навыки, которые мы применяем в своей работе ежедневно. Для участников «Мастера – 2025» важно быстрое принятие решений, точность сборки, работа в ограниченном пространстве. Чем лучше команда справляется на тренировке, тем эффективнее она действует на реальном объекте. Мы уверены в своих людях и рассчитываем на победу», — отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Первый этап конкурса — теоретический — включает проверку знаний по профессиональной тематике, охране труда, правилам дорожного движения и технике безопасности. Второй — практический — максимально приближен к реальным условиям труда и оценивает точность, скорость, слаженность командной работы и культуру производства. В практическом блоке предусмотрены такие задания, как установка задвижек, сварка трубопроводов, ремонт под давлением, ликвидация аварий в колодцах и калибровка лабораторного оборудования.

В команде РВК-Архангельск – три специалиста, которые уже боролись за звание «Мастер» в 2019 году – это мастера водопроводного и канализационного цехов – Александр Драло и Виталий Пономарев, а также сварщик Виталий Расторгуев.

«Я начал работу сварщиком в водоканале в 2018 году – и на конкурсе в 2019-м еще сам учился мастерству у коллег, - рассказывает сварщик Виталий Расторгуев. – Теперь я сам много чему могу научить. На «Мастере -2025» я должен буду показать качественную ручную дуговую сварку катушек диаметром 100 мм покрытыми электродами. В производственной практике мы еще и не такое делаем!»

За звание лучшего слесаря аварийно-восстановительных работ будет бороться Александр Байков – человек, которому поручают устранение самых сложных аварий на водопроводе. «Все знают, если устранением занимается Александр – значит, работы будут выполнены в кратчайшие сроки и с отличным качеством», - говорит о нем начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Основные цели «Мастера-2025» — развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий в отрасли водоснабжения и водоотведения, и тиражирование лучших практик среди сотрудников предприятий ЖКХ.