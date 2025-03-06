Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Команда РВК-Архангельск готова к борьбе за звание лучших в конкурсе мастеров

Специалисты РВК-Архангельск представят предприятие на корпоративном конкурсе профессионального мастерства «Мастер-2025» - ключевом событии для всей группы компаний «Росводоканал». Мероприятие пройдёт в августе 2025 года в Оренбурге.

В составе команды из Архангельска — 12 человек: мастера, слесари, сварщики, водители и лаборант. Они будут состязаться в восьми номинациях конкурса:

  • «Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ (АВР) по водопроводным сетям», 
  • «Лучшая бригада АВР по канализационным сетям», 
  • «Лучший слесарь АВР по водопроводным сетям», 
  • «Лучший слесарь АВР по канализационным сетям», «Лучший сварщик», 
  • «Лучший водитель легкового автомобиля», 
  • «Лучший водитель грузового автомобиля»,
  • «Лучший лаборант химического анализа».

«Сейчас мы готовим тренировочный полигон, чтобы отточить те навыки, которые мы применяем в своей работе ежедневно. Для участников «Мастера – 2025» важно быстрое принятие решений, точность сборки, работа в ограниченном пространстве. Чем лучше команда справляется на тренировке, тем эффективнее она действует на реальном объекте. Мы уверены в своих людях и рассчитываем на победу», — отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. 

Первый этап конкурса — теоретический — включает проверку знаний по профессиональной тематике, охране труда, правилам дорожного движения и технике безопасности. Второй — практический — максимально приближен к реальным условиям труда и оценивает точность, скорость, слаженность командной работы и культуру производства. В практическом блоке предусмотрены такие задания, как установка задвижек, сварка трубопроводов, ремонт под давлением, ликвидация аварий в колодцах и калибровка лабораторного оборудования.

В команде РВК-Архангельск – три специалиста, которые уже боролись за звание «Мастер» в 2019 году – это мастера водопроводного и канализационного цехов – Александр Драло и Виталий Пономарев, а также сварщик Виталий Расторгуев.

«Я начал работу сварщиком в водоканале в 2018 году – и на конкурсе в 2019-м еще сам учился мастерству у коллег, - рассказывает сварщик Виталий Расторгуев. – Теперь я сам много чему могу научить. На «Мастере -2025» я должен буду показать качественную ручную дуговую сварку катушек диаметром 100 мм покрытыми электродами. В производственной практике мы еще и не такое делаем!»

За звание лучшего слесаря аварийно-восстановительных работ будет бороться Александр Байков – человек, которому поручают устранение самых сложных аварий на водопроводе. «Все знают, если устранением занимается Александр – значит, работы будут выполнены в кратчайшие сроки и с отличным качеством», - говорит о нем начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Основные цели «Мастера-2025» — развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий в отрасли водоснабжения и водоотведения, и тиражирование лучших практик среди сотрудников предприятий ЖКХ.

05 июнь 14:59 | : Экономика

Главные новости


Все начинается с роддома. К Дню защиты детей
О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (77)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20