Команда РВК-Архангельск готова к борьбе за звание лучших в конкурсе мастеров

Специалисты РВК-Архангельск представят предприятие на корпоративном конкурсе профессионального мастерства «Мастер-2025» - ключевом событии для всей группы компаний «Росводоканал». Мероприятие пройдёт в августе 2025 года в Оренбурге.
В составе команды из Архангельска — 12 человек: мастера, слесари, сварщики, водители и лаборант. Они будут состязаться в восьми номинациях конкурса:
«Сейчас мы готовим тренировочный полигон, чтобы отточить те навыки, которые мы применяем в своей работе ежедневно. Для участников «Мастера – 2025» важно быстрое принятие решений, точность сборки, работа в ограниченном пространстве. Чем лучше команда справляется на тренировке, тем эффективнее она действует на реальном объекте. Мы уверены в своих людях и рассчитываем на победу», — отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.
Первый этап конкурса — теоретический — включает проверку знаний по профессиональной тематике, охране труда, правилам дорожного движения и технике безопасности. Второй — практический — максимально приближен к реальным условиям труда и оценивает точность, скорость, слаженность командной работы и культуру производства. В практическом блоке предусмотрены такие задания, как установка задвижек, сварка трубопроводов, ремонт под давлением, ликвидация аварий в колодцах и калибровка лабораторного оборудования.
В команде РВК-Архангельск – три специалиста, которые уже боролись за звание «Мастер» в 2019 году – это мастера водопроводного и канализационного цехов – Александр Драло и Виталий Пономарев, а также сварщик Виталий Расторгуев.
«Я начал работу сварщиком в водоканале в 2018 году – и на конкурсе в 2019-м еще сам учился мастерству у коллег, - рассказывает сварщик Виталий Расторгуев. – Теперь я сам много чему могу научить. На «Мастере -2025» я должен буду показать качественную ручную дуговую сварку катушек диаметром 100 мм покрытыми электродами. В производственной практике мы еще и не такое делаем!»
За звание лучшего слесаря аварийно-восстановительных работ будет бороться Александр Байков – человек, которому поручают устранение самых сложных аварий на водопроводе. «Все знают, если устранением занимается Александр – значит, работы будут выполнены в кратчайшие сроки и с отличным качеством», - говорит о нем начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.
Основные цели «Мастера-2025» — развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий в отрасли водоснабжения и водоотведения, и тиражирование лучших практик среди сотрудников предприятий ЖКХ.