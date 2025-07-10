РВК-Архангельск ищет баланс между борьбой с вандализмом и поддержкой уличного искусства

Специалисты компании РВК-Архангельск регулярно тратят значительные ресурсы на борьбу с незаконными граффити, возникающими на стенах принадлежащих предприятию объектов инфраструктуры. Для устранения несанкционированных рисунков приходится наносить специальную нейтральную краску, восстанавливающую внешний вид строений до первоначального состояния.

«Летом нам важно провести профилактические мероприятия на ключевых производственных объектах. Однако кроме выполнения основных технических задач после введения мер административного наказания от департамента муниципального контроля мы вынуждены заниматься перекрашиванием стен для удаления нежелательных изображений. Каждая такая «роспись» - это вынужденный простой и дополнительные затраты для предприятия», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

При этом компания РВК-Архангельск подчёркивает своё позитивное отношение к сотрудничеству с уличными художниками. В последние два года ими созданы качественные тематические композиции, которые украсили городские пространства и гармонично вписались в ландшафт.

«Мы поддерживаем стремление руководства города сделать Архангельск чище и красивее. Проблема заключается в повторяющемся появлении новых граффити сразу после завершения ремонта. Например, нам уже трижды пришлось перекрасить фасады ВНС на Садовой, 50/2 – видимо каждый новый «холст» манит граффитистов, и изображения появляются снова. Мы можем использовать камеры видеонаблюдения для фиксации фактов незаконного нанесения граффити. Однако мы склоняемся к другому варианту — налаживанию конструктивного диалога с представителями творческой молодёжи», - рассказал начальник цеха водонасосных станций РВК-Архангельск Алексей Горенко.

Компания предлагает юным художникам самостоятельно подготовить собственные идеи оформления фасадов и направить их в РВК-Архангельск через сообщения в группе ВКонтакте. Такие заявки будут рассмотрены и одобрены при условии соблюдения ряда требований качества и эстетики проекта, а художник получит официальную поддержку своего творческого замысла и сможет воплотить его на одном из объектов совершенно законно.