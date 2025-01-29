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В архангельском ЖКХ зарплаты выросли до 164 тысяч рублей

16 марта в России отмечают профессиональный праздник работники сферы ЖКХ, специально к этой дате аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких специалистах больше всего нуждаются компании из жилищной-коммунальной сферы и какие зарплаты они готовы платить своим сотрудникам.  

В 2024 году компании из сферы ЖКХ открыли в России 89,6 тыс. вакансий, и это на 16% больше, чем годом ранее. В Архангельской области за последний год было открыто почти 300 вакансий, что на 9больше, чем в 2023 году. 

Активнее всего искали персонал компании, занимающиеся благоустройством и уборкой территорий и зданий, работодатели из этих сфер открыли 43% вакансий. Также активно набирали слесарей, сантехников и других рабочих компании из сферы «Водоснабжение и канализация» (35% вакансий). Также повышенный спрос на кадры есть у работодателей из сферы «Ремонт зданий и сооружений» - они разместили каждую пятую вакансию или 22% от всего объёма.

Коммунальные службы чаще всего открывали вакансии для слесарей, сантехников, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами (по 5%), а также уборщиков, дворников и водителей (по 4%). При этом наиболее востребованные – слесари и сантехники – входят в десятку дефицитных специалистов, и на одну вакансию для них приходится лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда – от 4,0 резюме на вакансию).

Несмотря на дефицит кадров, больше половины предложений, открытых в ЖКХ, требуют от кандидатов опыта работы (72% вакансий), и только оставшиеся 28% доступны новичкам в профессии. Интересно, что 97% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а вот в 3% предложений о работе возможна вахтовая занятость.

Что касается зарплатных предложений в жилищно-коммунальном хозяйстве, то, согласно данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», в Архангельской области их рыночный диапазон составил 57 471 - 86 207 рублей.  Максимальные зарплаты в ЖКХ-сфере на Северо-Западе страны сейчас зафиксированы в вакансиях разных регионов: 

  • Руководитель по проектированию, ремонту и строительству объектов благоустройства в Мурманске, от 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118302434
  • Монтажник кондиционеров в Петербурге, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117241679
  • Электрогазосварщик, до 120 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117630916, Северодвинск 
  • Начальник территориального отдела в жилсервисе, 125 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, Мирный, https://spb.hh.ru/vacancy/117747135 
  • Монтажник слаботочных систем, от 164 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117742317, Архангельск 

 Средний диапазон предлагаемых заработных плат в вакансиях от компаний из отрасли ЖКХСЗФОоктябрь 2024 – март 2025 (6 мес.), данные аналитического сервиса «Люди в цифрах»

 

Регион

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)

Санкт-Петербург

68 966 - 114 943

Ленинградская область

60 000 - 90 144

Республика Карелия

48 046 - 70 000

Вологодская область

50 000 - 80 460

Мурманская область

63 218 - 92 864

Калининградская область

31 526 - 63 218

Архангельская область

57 471 - 86 207

Новгородская область

50 431 - 90 517

Республика Коми

57 471 - 137 931

Псковская область

42 836 - 63 218

 

15 март 10:52 | : Экономика

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