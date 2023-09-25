Дмитрий Морев оценил качество ремонта Московского проспекта

Масштабный проект по продлению Московского проспекта близок к своему завершению. Сегодня глава Архангельска вместе с подрядчиками и городскими депутатами оценил объем выполненных работ на участках от улицы Прокопия Галушина, по ул. Ленина и до Окружного шоссе.



Ремонт дороги по Ленина выполнен на 95 процентов. Осталось установить леерное ограждение и спланировать откосы. На Московском проспекте активно идет асфальтирование тротуаров, устанавливаются новые линии освещения. В целом оба подрядчика укладываются в положенные контрактом сроки.

Дмитрий Морев:



- Участок на Московском проспекте протяженностью более чем 2,5 километра предполагает строительство четырехполосной дороги с тротуарами и с велодорожками. Вокруг этой территории будет создана вся необходимая для жителей инфраструктура. Здесь продолжится жилищное строительство, появятся детский сад, новая школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр. Уверен, этот район станет комфортным и современным. А сам участок на Московском разгрузит дороги для наших автомобилистов.



Большая дорожная стройка стала возможна благодаря личному участию губернатора Александра Цыбульского. Регион получил инфраструктурный кредит и направил средства на развитие областной столицы.



