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Дмитрий Морев оценил качество ремонта Московского проспекта

Масштабный проект по продлению Московского проспекта близок к своему завершению. Сегодня глава Архангельска вместе с подрядчиками и городскими депутатами оценил объем выполненных работ на участках от улицы Прокопия Галушина, по ул. Ленина и до Окружного шоссе.

 Ремонт дороги по Ленина выполнен на 95 процентов. Осталось установить леерное ограждение и спланировать откосы. На Московском проспекте активно идет асфальтирование тротуаров, устанавливаются новые линии освещения. В целом оба подрядчика укладываются в положенные контрактом сроки.

Дмитрий Морев:

 - Участок на Московском проспекте протяженностью более чем 2,5 километра предполагает строительство четырехполосной дороги с тротуарами и с велодорожками. Вокруг этой территории будет создана вся необходимая для жителей инфраструктура. Здесь продолжится жилищное строительство, появятся детский сад, новая школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр. Уверен, этот район станет комфортным и современным. А сам участок на Московском разгрузит дороги для наших автомобилистов.

 Большая дорожная стройка стала возможна благодаря личному участию губернатора Александра Цыбульского. Регион получил инфраструктурный кредит и направил средства на развитие областной столицы.


08 ноябрь 17:05 | : Политика / Экономика

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