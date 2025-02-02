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Архангелогородцам объяснили, чем они не устраивают работодателей

 Самой распространенной причиной отказа в приёме на работу в компаниях Архангельской области стал гостинг – явление, когда соискатель сам внезапно прекращает общение с работодателемЭто стало известно на основе агрегированных обезличенных данных 7 тыс. причин несостоявшегося трудоустройства, которые рекрутеры компаний из региона самостоятельно указывали в системе Talantix за последний год. 

За последний год больше, чем треть (33%) несостоявшихся трудоустройств в Архангельской области были связаны именно со случаями гостинга и неожиданного исчезновения «с радаров», выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). 

Также в топ-3 причин вошли несоответствие навыков или квалификации кандидата требованиям вакансии: 24% или каждый четвертый соискатель в регионе получил отказ в трудоустройстве по этой причине. Причем за год доля тех, кому отказали в работе из-за недостаточных навыков или квалификации в Архангельской области, выросла: в 2023 году таких ситуаций было 0,5 тыс., а в 2024 стало более 1,6 тыс. Так, доля случаев отказов из-за недостаточной компетенции на местном рынке труда выросла на 216%. 

В тройке лидеров также возраст кандидата – по этой причине случилось 12% или порядка 1 тыс. отказов в трудоустройстве. 

Оказалось, что гостингом чаще всего занимаются продавцы-консультанты, кассиры (12%), sales-менеджеры (10%), а также кладовщики, операторы call-центров и упаковщики/комплектовщики (по 3%). 

Особенно остро проблема низкой квалификации встаёт при найме программистов (9% отказов этим специалистам случились из-за профессионального несоответствия), менеджеров по продажам и по работе с клиентами (8%), руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам (по 3%). 

«Стереотипы относительно возраста кандидатов всё ещё присутствуют на российском рынке труда, причём чаще всего от эйджизма страдают люди старшего возраста. Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе – по возрасту. Иначе воронка подбора рискует стать настолько узкой, что позиции месяцами будут оставаться вакантными. Кстати, как показал один из наших опросов, за последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения. Таким образом бизнес, который допускает эйджизм при найме сотрудников, имеет все шансы отстать от своих конкурентов», – комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Анализ причин отказа в приёме на работу  важнейшая метрика для развития HR-стратегии компании. Этот параметр позволяет оценить, насколько корректны критерии отбора кандидатов, соответствуют ли предлагаемые условия рынку и нет ли внутри компании субъективных ограничивающих факторов. 


24 февраль 09:33 | : Экономика

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