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РВК-Архангельск внедряет энергоэффективные технологии

Около четырех миллионов рублей сэкономит предприятие благодаря созданию энергоэффективной модели работы оборудования. Специалисты РВК-Архангельск оптимизировали работу насосов на Центральных очистных сооружениях водоподготовки (ЦОСВ), что значительно снизило потребление электроэнергии.  

Для оптимизации режима подачи воды в город, на первом подъеме ЦОСВ установлен дополнительный, пятый насос. Работая в паре с высокопроизводительным насосом, он экономит электроэнергию и деньги. Сейчас на первом подъеме установлены четыре насоса, которые имеют очень высокую производительность, качают около 4 000 м3/час, и новый насос производительностью 1 350 м3/ч.

«Теперь в часы большого разбора воды мы включаем не два высокопроизводительных насоса, а один большой и новый маленький насос. Такой производительности – в 5 200 – 5 400 м3/час нам достаточно, чтобы обеспечить всех своих абонентов водой даже в пиковые часы нагрузок. Оптимизация режимов работы насосного оборудования на первом подъеме сократила наши затраты на электроэнергию до 2 000 квт/час в сутки, это очень значительная сумма, которую можно будет потратить на дальнейшую модернизацию производственных мощностей», - рассказала начальник ЦОСВ РВК-Архангельск Мария Быкова.

Кроме того, нововведения позволят увеличить жизнь насосного оборудования и запорной арматуры. Ранее, если нужно было уменьшить объем подачи воды, это делали, просто прикрывая задвижку. Насос при этом продолжал работать в полную силу, и это пагубно сказывалось на системе: напор воды продолжал давить на оборудование и вызывал его поломки. Сейчас такие риски сведены к минимуму.

«Работа по снижению потребления электроэнергии для водоканала крайне важна. Представьте, что наш водоканал — это большая машина, которая непрерывно качает воду для города. Электроэнергия для неё — как топливо для автомобиля. Чем больше электричества мы тратим, тем выше наши операционные издержки. Модернизация оборудования и внедрение энергоэффективных технологий позволяют сократить потребление электроэнергии. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и уменьшает воздействие на окружающую среду, поскольку природные ресурсы используются рациональнее. Таким образом, экономия электроэнергии приносит двойную выгоду: сокращаются затраты и улучшается экологическая обстановка», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

В 2025 году компания продолжит модернизировать производственные мощности Центральных очистных сооружений водоподготовки. Инженеры и слесари цеха ведут работу по восстановлению работоспособности всего насосного оборудования станции и продолжают дорабатывать энергоэффективную модель.

21 февраль 09:19 | : Экономика

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