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Кто в Архангельской области самый богатый

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата. 

Сферы с самым активным ростом зарплат

Гонка зарплат в Архангельской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 66,7 тыс. За год прирост в более чем 10 тыс. рублей. Еще в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+129% или на 61,8 тыс. до 109,8 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+67% или на 46,2 тыс. рублей до 115 тыс.). На третьем месте – сфера сельского хозяйства, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 44% или 42,4 тыс. до 137,8 тыс. рублей. Медикам и фармацевтам нарастили возможный доход в вакансиях на 41% или до 70,5 тыс. рублей. 

Профсфера

2024

2023

Динамика за год

Административный персонал

      109 820 ₽ 

      47 971 ₽ 

      61 849 ₽ 

129%

Домашний, обслуживающий персонал

      115 060 ₽ 

      68 769 ₽ 

      46 291 ₽ 

67%

Сельское хозяйство

      137 837 ₽ 

      95 391 ₽ 

      42 446 ₽ 

44%

Медицина, фармацевтика

        70 523 ₽ 

      50 000 ₽ 

      20 523 ₽ 

41%

Строительство, недвижимость

      105 129 ₽ 

      74 670 ₽ 

      30 459 ₽ 

41%

Рабочий персонал

      107 471 ₽ 

      76 497 ₽ 

      30 974 ₽ 

40%

Наука, образование

        49 189 ₽ 

      35 415 ₽ 

      13 773 ₽ 

39%

Транспорт, логистика, перевозки

      134 627 ₽ 

      99 069 ₽ 

      35 558 ₽ 

36%

Высший и средний менеджмент

      132 085 ₽ 

      99 687 ₽ 

      32 397 ₽ 

32%

Производство, сервисное обслуживание

        91 650 ₽ 

      71 011 ₽ 

      20 639 ₽ 

29%

Добыча сырья

      119 872 ₽ 

      93 631 ₽ 

      26 241 ₽ 

28%

Безопасность

        52 827 ₽ 

      41 868 ₽ 

      10 959 ₽ 

26%

Туризм, гостиницы, рестораны

        50 820 ₽ 

      40 688 ₽ 

      10 132 ₽ 

25%

Юристы

        60 556 ₽ 

      49 454 ₽ 

      11 102 ₽ 

22%

Розничная торговля

        47 666 ₽ 

      40 133 ₽ 

        7 533 ₽ 

19%

Продажи, обслуживание клиентов

        54 660 ₽ 

      46 700 ₽ 

        7 960 ₽ 

17%

Автомобильный бизнес

        80 000 ₽ 

      70 176 ₽ 

        9 824 ₽ 

14%

Финансы, бухгалтерия

        50 012 ₽ 

      45 327 ₽ 

        4 685 ₽ 

10%

Управление персоналом, тренинги

        56 816 ₽ 

      54 006 ₽ 

        2 809 ₽ 

5%

Маркетинг, реклама, PR

        55 034 ₽ 

      53 241 ₽ 

        1 793 ₽ 

3%

Информационные технологии

        51 028 ₽ 

      50 418 ₽ 

           610 ₽ 

1%

 

Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат

По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 30 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тыс.), Магаданская обл. (113 тыс.), НАО (104 тыс.), ЯНАО (102 тыс.), Москва (100 тыс.). 

А вот среди регионов СЗФО Архангельская область заняла 6 место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 66,7 тыс. рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО, помимо Архангельской области, наблюдается в Ненецком АО (+27% за год). 

Регион СЗФО

2024

2023

Динамика за год

Ненецкий АО

104 098 ₽

82 173 ₽

21 925 ₽

27%

Санкт-Петербург

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

14%

Мурманская область

73 569 ₽

60 000 ₽

13 569 ₽

23%

Ленинградская область

70 868 ₽

59 324 ₽

11 544 ₽

19%

Республика Коми

70 828 ₽

58 773 ₽

12 055 ₽

21%

Архангельская область

66 789 ₽

50 065 ₽

16 725 ₽

33%

Республика Карелия

63 097 ₽

50 000 ₽

13 097 ₽

26%

Калининградская область

58 376 ₽

48 653 ₽

9 723 ₽

20%

Вологодская область

57 021 ₽

47 146 ₽

9 875 ₽

21%

Новгородская область

54 370 ₽

49 874 ₽

4 496 ₽

9%

Псковская область

53 506 ₽

47 312 ₽

6 193 ₽

13%

 
«Еще одним важным итогом 2024 года на рынке труда Архангельской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (50 тыс. рублей). В целом запросы местных жителей с начала года не изменились. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. 

 

16 декабрь 10:14 | : Экономика

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