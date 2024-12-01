Кто в Архангельской области самый богатый

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.
Сферы с самым активным ростом зарплат
Гонка зарплат в Архангельской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 66,7 тыс. За год прирост в более чем 10 тыс. рублей. Еще в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+129% или на 61,8 тыс. до 109,8 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+67% или на 46,2 тыс. рублей до 115 тыс.). На третьем месте – сфера сельского хозяйства, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 44% или 42,4 тыс. до 137,8 тыс. рублей. Медикам и фармацевтам нарастили возможный доход в вакансиях на 41% или до 70,5 тыс. рублей.
Профсфера
2024
2023
Динамика за год
Административный персонал
109 820 ₽
47 971 ₽
61 849 ₽
129%
Домашний, обслуживающий персонал
115 060 ₽
68 769 ₽
46 291 ₽
67%
Сельское хозяйство
137 837 ₽
95 391 ₽
42 446 ₽
44%
Медицина, фармацевтика
70 523 ₽
50 000 ₽
20 523 ₽
41%
Строительство, недвижимость
105 129 ₽
74 670 ₽
30 459 ₽
41%
Рабочий персонал
107 471 ₽
76 497 ₽
30 974 ₽
40%
Наука, образование
49 189 ₽
35 415 ₽
13 773 ₽
39%
Транспорт, логистика, перевозки
134 627 ₽
99 069 ₽
35 558 ₽
36%
Высший и средний менеджмент
132 085 ₽
99 687 ₽
32 397 ₽
32%
Производство, сервисное обслуживание
91 650 ₽
71 011 ₽
20 639 ₽
29%
Добыча сырья
119 872 ₽
93 631 ₽
26 241 ₽
28%
Безопасность
52 827 ₽
41 868 ₽
10 959 ₽
26%
Туризм, гостиницы, рестораны
50 820 ₽
40 688 ₽
10 132 ₽
25%
Юристы
60 556 ₽
49 454 ₽
11 102 ₽
22%
Розничная торговля
47 666 ₽
40 133 ₽
7 533 ₽
19%
Продажи, обслуживание клиентов
54 660 ₽
46 700 ₽
7 960 ₽
17%
Автомобильный бизнес
80 000 ₽
70 176 ₽
9 824 ₽
14%
Финансы, бухгалтерия
50 012 ₽
45 327 ₽
4 685 ₽
10%
Управление персоналом, тренинги
56 816 ₽
54 006 ₽
2 809 ₽
5%
Маркетинг, реклама, PR
55 034 ₽
53 241 ₽
1 793 ₽
3%
Информационные технологии
51 028 ₽
50 418 ₽
610 ₽
1%
Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат
По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 30 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тыс.), Магаданская обл. (113 тыс.), НАО (104 тыс.), ЯНАО (102 тыс.), Москва (100 тыс.).
А вот среди регионов СЗФО Архангельская область заняла 6 место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 66,7 тыс. рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО, помимо Архангельской области, наблюдается в Ненецком АО (+27% за год).
Регион СЗФО
2024
2023
Динамика за год
Ненецкий АО
104 098 ₽
82 173 ₽
21 925 ₽
27%
Санкт-Петербург
80 000 ₽
70 000 ₽
10 000 ₽
14%
Мурманская область
73 569 ₽
60 000 ₽
13 569 ₽
23%
Ленинградская область
70 868 ₽
59 324 ₽
11 544 ₽
19%
Республика Коми
70 828 ₽
58 773 ₽
12 055 ₽
21%
Архангельская область
66 789 ₽
50 065 ₽
16 725 ₽
33%
Республика Карелия
63 097 ₽
50 000 ₽
13 097 ₽
26%
Калининградская область
58 376 ₽
48 653 ₽
9 723 ₽
20%
Вологодская область
57 021 ₽
47 146 ₽
9 875 ₽
21%
Новгородская область
54 370 ₽
49 874 ₽
4 496 ₽
9%
Псковская область
53 506 ₽
47 312 ₽
6 193 ₽
13%
«Еще одним важным итогом 2024 года на рынке труда Архангельской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (50 тыс. рублей). В целом запросы местных жителей с начала года не изменились. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.