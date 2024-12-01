Кто в Архангельской области самый богатый

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.

Сферы с самым активным ростом зарплат

Гонка зарплат в Архангельской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 66,7 тыс. За год прирост в более чем 10 тыс. рублей. Еще в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+129% или на 61,8 тыс. до 109,8 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+67% или на 46,2 тыс. рублей до 115 тыс.). На третьем месте – сфера сельского хозяйства, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 44% или 42,4 тыс. до 137,8 тыс. рублей. Медикам и фармацевтам нарастили возможный доход в вакансиях на 41% или до 70,5 тыс. рублей.

Профсфера 2024 2023 Динамика за год Административный персонал 109 820 ₽ 47 971 ₽ 61 849 ₽ 129% Домашний, обслуживающий персонал 115 060 ₽ 68 769 ₽ 46 291 ₽ 67% Сельское хозяйство 137 837 ₽ 95 391 ₽ 42 446 ₽ 44% Медицина, фармацевтика 70 523 ₽ 50 000 ₽ 20 523 ₽ 41% Строительство, недвижимость 105 129 ₽ 74 670 ₽ 30 459 ₽ 41% Рабочий персонал 107 471 ₽ 76 497 ₽ 30 974 ₽ 40% Наука, образование 49 189 ₽ 35 415 ₽ 13 773 ₽ 39% Транспорт, логистика, перевозки 134 627 ₽ 99 069 ₽ 35 558 ₽ 36% Высший и средний менеджмент 132 085 ₽ 99 687 ₽ 32 397 ₽ 32% Производство, сервисное обслуживание 91 650 ₽ 71 011 ₽ 20 639 ₽ 29% Добыча сырья 119 872 ₽ 93 631 ₽ 26 241 ₽ 28% Безопасность 52 827 ₽ 41 868 ₽ 10 959 ₽ 26% Туризм, гостиницы, рестораны 50 820 ₽ 40 688 ₽ 10 132 ₽ 25% Юристы 60 556 ₽ 49 454 ₽ 11 102 ₽ 22% Розничная торговля 47 666 ₽ 40 133 ₽ 7 533 ₽ 19% Продажи, обслуживание клиентов 54 660 ₽ 46 700 ₽ 7 960 ₽ 17% Автомобильный бизнес 80 000 ₽ 70 176 ₽ 9 824 ₽ 14% Финансы, бухгалтерия 50 012 ₽ 45 327 ₽ 4 685 ₽ 10% Управление персоналом, тренинги 56 816 ₽ 54 006 ₽ 2 809 ₽ 5% Маркетинг, реклама, PR 55 034 ₽ 53 241 ₽ 1 793 ₽ 3% Информационные технологии 51 028 ₽ 50 418 ₽ 610 ₽ 1%

Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат

По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 30 место по уровню дохода местного жителя . В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тыс.), Магаданская обл. (113 тыс.), НАО (104 тыс.), ЯНАО (102 тыс.), Москва (100 тыс.).

А вот среди регионов СЗФО Архангельская область заняла 6 место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 66,7 тыс. рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО, помимо Архангельской области, наблюдается в Ненецком АО (+27% за год).

Регион СЗФО 2024 2023 Динамика за год Ненецкий АО 104 098 ₽ 82 173 ₽ 21 925 ₽ 27% Санкт-Петербург 80 000 ₽ 70 000 ₽ 10 000 ₽ 14% Мурманская область 73 569 ₽ 60 000 ₽ 13 569 ₽ 23% Ленинградская область 70 868 ₽ 59 324 ₽ 11 544 ₽ 19% Республика Коми 70 828 ₽ 58 773 ₽ 12 055 ₽ 21% Архангельская область 66 789 ₽ 50 065 ₽ 16 725 ₽ 33% Республика Карелия 63 097 ₽ 50 000 ₽ 13 097 ₽ 26% Калининградская область 58 376 ₽ 48 653 ₽ 9 723 ₽ 20% Вологодская область 57 021 ₽ 47 146 ₽ 9 875 ₽ 21% Новгородская область 54 370 ₽ 49 874 ₽ 4 496 ₽ 9% Псковская область 53 506 ₽ 47 312 ₽ 6 193 ₽ 13%



«Еще одним важным итогом 2024 года на рынке труда Архангельской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (50 тыс. рублей). В целом запросы местных жителей с начала года не изменились. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.