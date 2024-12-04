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В Новодвинске готовится транспортная революция

А именно – автобусные маршруты по городу с марта месяца будет обслуживать муниципальный транспорт.

Такое решение принял градоначальник города бумажников Александр Чечулин, наслушившийся жалоб от новодвинцев на безобразное обслуживание частников. Передаем ему слово:

- Пока наводим порядок в работе коммерческих перевозчиков. Завершает работу подрядчик, выполнявший перевозки с декабря 2024 года. За два месяца из 472 рейсов выполнено только 398. Каждый пропущенный рейс - это опоздания людей на работу. Во время сегодняшней поездки водитель выбил телефон из рук нашего сотрудника. Такое отношение к пассажирам и своим обязательствам по муниципальному контракту не приемлемо. Хотя, должен отметить кондуктор - очень доброжелательная женщина.

 С понедельника на городской маршрут выходит более дисциплинированный подрядчик. А нарушителей поручил направить в УФАС для рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

03 февраль 12:15 | : Экономика / Скандалы

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