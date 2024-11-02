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Скандалом на Соломбальском кладбище занялся лично Дмитрий Морев

Ему и слово:

- Контракт с подрядчиком, который при своде тополей повредил оградки на Соломбальском кладбище, расторгаем. Работы уже остановлены.

 В соответствии с ФЗ-44 администрация Соломбальского округа заключила муниципальный контракт на свод переросших деревьев на территории кладбища с ИП Лапиной Викторией Дмитриевной. Дело нужное, но выполнять его варварскими методами недопустимо. При этом кажется, что подрядчик не понимает этической разницы: повредить могилу или, например, скамейку.

 Первые проблемы возникли в октябре: округ вызвал подрядчика после фото с повреждениями, которые в соцсетях выложили горожане. Предприниматель заверила, что восстановительные работы проведет и больше такое не повторится. Но на этой неделе люди сообщили о новых фактах разрушений.

 Восстановление будет выполнено силами виновника повреждений, а контракт мы расторгаем. К работе приступит более профессиональная организация, которая понимает моральную сторону вопроса.

15 ноябрь 11:52 | : Скандалы

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