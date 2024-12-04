Группа Аквилон стала финалистом рейтинга Работодателей-2024

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год. По итогам года Рейтинг снова возглавил Альфа-Банк, лидерами также признаны ВТБ, X5 Group, Газпромбанк, Mars, Лаборатория Касперского, Игорная зона «Красная Поляна», Level Group, ИВИ. В Рейтинге работодателей в 2024 году приняли участие 1,7 тыс. компаний со всей страны. Финалистами стали 3 компании из Архангельской области.

В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний со всей страны, на 15% больше, чем за предыдущий год и на 60% больше, чем в 2022 году. Рейтинг охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тыс. голосов за компании.

Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru: «15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В Рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идет напряжённая борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за свое место в Рейтинг. Традиционно участвовать в Рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты Рейтинга представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата — чтобы равные конкурировали с равными».

C каждым годом Рейтинг работодателей России становится объективнее и полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений:

Стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились 5 подкатегорий, а в промышленности — 9. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в Рейтинге.

Добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.

Полный список финалистов Рейтинга работодателей России по итогам 2024 года в каждой категории – на сайте Рейтинга .

Крупные архангельские компании-финалисты Рейтинга работодателей с численностью персонала от 1001 до 5000 человек

Категория по численности – крупные компаний (от 1001 до 5000 чел. в штате). Рейтинг крупных компаний имеет еще более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших (от 5000 чел. в штате), борьба за каждое место здесь еще острее. Всего в данную категорию попал 1 местный работодатель. На 354 месте работодатель-финалист из Архангельской области – Группа Аквилон (92,98 баллов).

Место Название компании Отрасль Итоговый балл 354 Группа Аквилон Строительство, застройка 92,98

Средние архангельские компании-финалисты Рейтинга работодателей с численностью персонала от 251 до 1000 человек

Всего в категории средних по численности персонала финалистами Рейтинга hh.ru среди работодателей Архангельской области стала также 1 компания. Автомобильный холдинг "Динамика" оказался на 393 месте в целом по РФ с 98,13 баллами.

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 393 Автомобильный холдинг "Динамика" Архангельская область Транспорт, логистика 98,13

Небольшие архангельские компании-финалисты Рейтинга работодателей с численностью персонала от 101 до 250 человек

Самые быстрорастущие и многочисленные категории Рейтинга – средние и небольшие компании (от 100 до 250 человек в штате), число участников в них выросло на треть по сравнению с 2023 годом, достигнув в обоих категориях по 591 финалистов в целом по РФ, по Архангельской области – 1 финалиста. Для небольших компаний невероятно важно зафиксировать свою позицию в числе лучших. Так, на 453 месте – организация, работающая в сфере общепита, – COFFEE LIKE (96,75 баллов).