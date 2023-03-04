Жители Архангельской области мечтают работать в Газпроме

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в *Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.

Архангелогородцы предпочитают Газпром нефть

В Архангельской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей стала Газпром нефть – свои голоса за него отдали 3% местных соискателей. На втором месте оказались Яндекс, Тинькоф и Сбер работать в которых мечтают по 2% архангелогородцев. Третье место занял Альфа-банк, за который проголосовали 1% опрошенных.

«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ работодателей мечты по мнению соискателей из Архангельской области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года):