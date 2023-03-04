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Жители Архангельской области мечтают работать в Газпроме

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в *Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.  

Архангелогородцы предпочитают Газпром нефть

В Архангельской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей стала Газпром нефть – свои голоса за него отдали 3% местных соискателей. На втором месте оказались Яндекс, Тинькоф и Сбер работать в которых мечтают по 2% архангелогородцев. Третье место занял Альфа-банк, за который проголосовали 1% опрошенных. 

«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Топ работодателей мечты по мнению соискателей из Архангельской области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года):

Компания 

Доля голосов

Газпром нефть

3%

Яндекс

2%

Тинькофф

2%

Сбер

2%

Альфа-Банк

1%

BELUGA GROUP

1%

Кофе Лайк Архангельск

1%

ВТБ

1%

Okko

1%

МТС

1%

Додо Пицца

1%

Rambler&Co

1%

Ozon

1%

Онлайн-кинотеатр Иви

1%

СберМаркетинг

1%

Абрау-Дюрсо

1%

Газпромтранс

1%

Футбольный клуб "Зенит"

1%

METRO Россия

1%

Газпромбанк

1%

Школа управления СКОЛКОВО

1%

Главгосэкспертиза России

1%

ЛЕНТА

1%

Tele2

1%

Курорт Красная поляна

1%

Ингосстрах

1%

СберРешения

1%

Розничная сеть МТС

1%

Райффайзен Банк

1%

Российский университет дружбы народов (RUDN University)

1%

Novotel

1%

ООО "Метрополис"

1%

КАМАЗ

1%

Fix Price

1%

Газпром недра

1%

Олимпийский комплекс "Лужники"

1%

"Согласие"

1%

Северсталь

1%

Татспиртпром

1%

УК Русское поле (Павловская курочка, Утиная ферма, Дивеевское яйцо)

1%

 

27 март 08:23 | : Экономика

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