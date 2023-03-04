Жители Архангельской области мечтают работать в Газпроме

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в *Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.
Архангелогородцы предпочитают Газпром нефть
В Архангельской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей стала Газпром нефть – свои голоса за него отдали 3% местных соискателей. На втором месте оказались Яндекс, Тинькоф и Сбер работать в которых мечтают по 2% архангелогородцев. Третье место занял Альфа-банк, за который проголосовали 1% опрошенных.
«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Топ работодателей мечты по мнению соискателей из Архангельской области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года):
Компания
Доля голосов
Газпром нефть
3%
Яндекс
2%
Тинькофф
2%
Сбер
2%
Альфа-Банк
1%
BELUGA GROUP
1%
Кофе Лайк Архангельск
1%
ВТБ
1%
Okko
1%
МТС
1%
Додо Пицца
1%
Rambler&Co
1%
Ozon
1%
Онлайн-кинотеатр Иви
1%
СберМаркетинг
1%
Абрау-Дюрсо
1%
Газпромтранс
1%
Футбольный клуб "Зенит"
1%
METRO Россия
1%
Газпромбанк
1%
Школа управления СКОЛКОВО
1%
Главгосэкспертиза России
1%
ЛЕНТА
1%
Tele2
1%
Курорт Красная поляна
1%
Ингосстрах
1%
СберРешения
1%
Розничная сеть МТС
1%
Райффайзен Банк
1%
Российский университет дружбы народов (RUDN University)
1%
Novotel
1%
ООО "Метрополис"
1%
КАМАЗ
1%
Fix Price
1%
Газпром недра
1%
Олимпийский комплекс "Лужники"
1%
"Согласие"
1%
Северсталь
1%
Татспиртпром
1%
УК Русское поле (Павловская курочка, Утиная ферма, Дивеевское яйцо)
1%