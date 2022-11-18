Небольшая компания из Архангельска вошла в список лучших работодателей России

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2022 год. По итогам года Рейтинг снова возглавил СберБанк, в список самых лучших вошли Яндекс, Альфа Банк, VK, Тинькофф, Иви, Окко, 2ГИС, Лаборатория Касперского, Авито. В Рейтинге работодателей в 2022 году приняли участие свыше 1000 компаний со всей страны, в том числе компания из Архангельской области.

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.

В 2022 году финалистами Рейтинга стали 1 082 компании — список лучших работодателей по версии hh.ru за год вырос на 28%. Из Архангельской области в Рейтинг вошла компания Кофе Лайк Архангельск, которая заняла 250 место (из 367 возможных) среди небольших компаний с численностью персонала от 101 до 250 человек.

В целом по стране в лидерах по количеству участников, вошедших в шорт-лист, — малый и средний бизнес. До финала дошли: 367 небольших компаний, 344 средних компаний, 268 крупных компаний, 103 крупнейших компаний. В этом году за компании отдали свои голоса 337 747 человек — это на 19% больше, чем в прошлом. Люди нуждаются в ориентирах, которые помогут найти «ту самую компанию», в которой будет стабильно и комфортно — то, чего не хватает в нынешнее нелегкое время.

Полный список финалистов и их позиции – на сайте Рейтинга.